Keine Angst vor der Warnung!

Heute, am 8. Dezember 2022, ist Bundeswarntag. Sollten Sie eine Warnung auf Ihrem Handy sehen, vom Sirenengeheul aufschrecken, im Radio eine Warnung hören oder etwas in der Art im Fernsehen oder Internet mitkriegen: Erschrecken Sie nicht, es handelt sich nur um einen Probealarm.

Neben den klassischen Warnmitteln wie Radio, TV, Sirenen oder der NINA Warnapp wird erstmals ein Cell Broadcast (Push-Nachricht auf Mobilfunkgeräte) ausgelöst. Dieser Cell Broadcast warnt die Bevölkerung vor Katastrophen und Notfällen: Per Push-Nachricht bekommen alle im Handynetz eingewählten Mobiltelefone (Smartphone und Handy) eine Warnmeldung zugesendet. Sie wird direkt auf dem Bildschirm des Mobilfunkendgerätes angezeigt und kann nicht stummgeschaltet werden. Die Installation einer App ist dafür nicht notwendig. Ziel des Probealarms soll die technische Erprobung der Warninfrastruktur sein.

Also keine Angst. All die schrillen Warnmeldungen sind nicht ansteckend und kaum genverändernd, sie wirken nicht gegen Corona und erteilen den Ihnen implantierten Chips wahrscheinlich auch keine Befehle. Und die paar russischen Panzer in Wollmatingen wollten eh nur nach dem Weg zur nächsten Tankstelle fragen.

Was: Bundesweiter Warntag – Probealarm.

Wann: Donnerstag, 8. Dezember 2022, 11 bis 11.45 Uhr.

Was noch: Website des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Text: MM/red, Bild: Hans auf Pixabay