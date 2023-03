Wenn Würde abgeschoben wird

Lina Droste, Oumar Mamabarkindo, Sebastian Nitschke (Bild) und Community for all sind Autor*innen des 2021 bei Edition Assemblage erschienenen Buches „Die Würde des Menschen ist Abschiebbar“. Lesung und Diskussion dazu am 27.3. in der VHS.

Das Buch vereint politischen Bericht und Wissenschaft. Im Rahmen des politischen Aktivismus der Autor*innen gegen die Abschiebegefängnisse in Büren und Darmstadt entstanden Texte zu Haftbedingungen, Gerichtsakten, Isolationshaft sowie Erfahrungsberichte, Portraits und Gespräche mit Inhaftierten über ihre Ausschusserfahrungen in Deutschland und ihren Herkunftsländern.

Eingeleitet wird das Buch mit einer historischen Einordnung der Institution Abschiebehaft und dem aktuellen rechtlichen Rahmen. Somit dient es auch als eine Einführung in die Thematik Abschiebehaft. Es gibt Antworten auf die Fragen: Was ist und war Abschiebehaft? Wer ist davon betroffen? Wie verläuft der institutionelle Prozess der Abschiebehaft?

Sebastian Nitschke wird kurze Passagen aus dem Buch lesen und diese im Anschluss mit dem Publikum diskutieren. Er ist Sozialarbeiter und engagierte sich von 2017 bis 2020 bei „Community for all – Solidarische Gemeinschaft statt Abschiebegefängnisse“ in Darmstadt.

Wann? Montag, 27. März 2023, 19.30 bis 21 Uhr

Wo? Astoriasaal – Volkshochschule Konstanz

Katzgasse 7

78462 Konstanz

Eintritt ist frei!

Veranstalter: Seebrücke Konstanz in Kooperation mit Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.

Text und Bild: Seebrücke Konstanz