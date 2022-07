Juso-Kreisverband Konstanz wählte neue Doppelspitze

Bei ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung am 22. Juli in Singen hat die SPD-Jugendorganisation einen neuen Kreisvorstand gewählt. Der bisherige Kreisvorsitzende Marc Vo Van ist im Amt bestätigt worden. Neu in das Amt der Kreisvorsitzenden wurde Teresa Rietzler gewählt. Gemeinsam bilden sie nun die neue Doppelspitze der Jugendorganisation. Nach drei Jahren an der Spitze der Jusos verzichtete die bisherige Co-Vorsitzende Giuliana Ioannidis auf eine erneute Kandidatur.

Im Namen des Juso-Kreisverbandes dankt Vo Van Giuliana Ioannidis für ihre Arbeit und ihr Engagement für den Verband. Ioannidis sei die letzten Jahre unermüdlich im Einsatz gewesen, um den Kreis Konstanz solidarischer und gerechter zu gestalten, so der Kreisvorsitzende. Dafür sei ihr die ganze Partei sehr dankbar.

In seiner Rede erläutert Vo Van weiterhin seine Ziele für das kommende Jahr. So will er einen Fokus auf die Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen sowie die Verkehrspolitik setzen. „Der ÖPNV bei uns im Kreis muss attraktiver für junge Menschen werden. Gerade Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende sind oft auf den Nahverkehr angewiesen. Wir wollen uns dafür einsetzen, den Nahverkehr im Kreis Konstanz kostenfrei zu gestalten, um gerade junge Menschen auch finanziell zu entlasten.“, so Vo Van.

Teresa Rietzler möchte einen Schwerpunkt auf Auszubildende sowie Schülerinnen und Schüler setzen. „Als Auszubildende kenne ich die Lebensrealitäten meiner Generation“, so Rietzler. „Gerade nach den Belastungen der vergangenen Jahre müssen wir jetzt endlich eine Politik gestalten, die auch uns junge Menschen berücksichtigt. Das habe ich während der Pandemie viel zu oft vermisst.“, führt sie weiter aus.

Unterstützt werden Vo Van und Rietzler im neuen Kreisvorstand von den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Kevin Biemel und Robin Lang. Als Beisitzerinnen gehören Jana Müller und Berrin Ozan dem Vorstand an.

Text und Bild: Jungsozialisten Kreisverband Konstanz