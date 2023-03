Internationaler Frauentag 2023 in Konstanz

Unter dem Motto „Sichtbar anders!“ haben zahlreiche Akteur*innen ein umfangreiches und vielseitiges Programm zum „Internationalen Frauentag“ auf die Beine gestellt. Nachfolgend veröffentlichen wir die städtische Pressemitteilung und weisen zudem auf die Demonstration des FAK (Feministisches Antifaschistisches Kollektiv) zum feministischen Kampftag am 8. März um 19 Uhr ab Herosépark hin. Frau kann sagen, der Internationale Frauentag startet 2023 in Konstanz ab dem 3. März wieder so richtig durch:

Rund um den 8. März stehen Frauen und frauenspezifische Themen im Fokus. Themen, die alle angehen und die in Gesellschaft und Politik maßgebend sind. Deren Vielfalt zeigt, in welcher Breite und in wie vielen Bereichen der Gesellschaft Chancengleichheit und Gleichstellung diskutiert werden und relevant sind. Die Bandbreite reicht von Gleichstellung im Beruf bis hin zum § 218, von bemerkenswerten Frauen am Bodensee bis zu bekannten Autor*innen, von einer Stadtführung rund um die Imperia bis zu „Mental Health“, vom Mutter-Sein bis zu einem Appell gegen Gewalt an Frauen, von einem Frauen-Wohnprojekt bis zum Selbstporträt-Malen, vom internationalen Frühstück bis zur Brustuntersuchung, von #MeToo-Skandalen bis zur Lebendigen Bibliothek. Interessante Autorinnen kommen nach Konstanz und bemerkenswerte Frauen stehen im Mittelpunkt: Bernadette Conrad, Anni Ernaux, Rosa Luxemburg, Chris Inken Soppa, Tina Stroheker, Ingelore Rembs sowie viele „unerkannte“ namenlose Heldinnen aus Geschichte und Gegenwart.

Am 8. März selbst wird es am Abend eine große gemeinsame Veranstaltung im Konstanzer Konzil geben, die die Situation von Frauen in Afghanistan und im Iran in den Vordergrund stellt. Die bekannte Journalistin Shikiba Babori, selbst mit afghanischem Hintergrund, kommt nach Konstanz und stellt ihr Buch „Die Afghaninnen – Spielball der Politik“ vor. Im Anschluss diskutieren Politikerinnen und Frauen aus Afghanistan und dem Iran die Situation von Frauen und ihre Rechte aus einer internationalen Perspektive. Was hat die schwierige Lage für Frauen in Afghanistan und im Iran mit uns zu tun?

„Das Private ist politisch“ – diese feministische Losung ist nach wie vor aktuell und fordert jedes Jahr von neuem auf, die frauenpolitischen Entwicklungen und die Gleichstellung in der Gesellschaft auf den Prüfstand zu stellen. Über den ganzen März hinweg finden viele weitere Veranstaltungen zum Frauentag statt. Sie bieten die Möglichkeit mitzumachen und sich zu informieren. Es werden Lesungen, Filmvorführungen und andere Kulturveranstaltungen angeboten.

Hier kann das umfangreiche Programm als PDF abgerufen werden. Alle Informationen finden sich auch hier und weitere Veranstaltungen im Landkreis Konstanz hier.

MM/ans; Bild von Alexey Hulsov auf Pixabay