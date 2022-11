Geht es dem Bodenseestadion an den morschen Kragen?

Vielleicht rätseln Sie auch, warum der StadtSportVerband (SSV) so vehement gegen die geplanten Kürzungen und zusätzlichen Gebührenerhöhungen wettert, die derzeit in der Politik beraten und bald beschlossen werden sollen. Grund genug für den SSV, nochmal genauer Stellung zu beziehen, und unter anderem den finanziellen Aufwand für das Bodenseestadion deutlich in Frage zu stellen.

Was die Streichung der erweiterten Jugendförderung bedeuten würde

Pro Jahr werden ca. 5.000 Schulkinder durch Sportvereine in den Schulferien betreut. In der Gesamtzahl sind die Sportvereine hier der größte Anbieter für dieses Angebot. Diese sind nicht nur Bestandteil der verlässlichen Ferienbetreuung der Stadt Konstanz, sondern auch eine Vielzahl freier Angebote.

Diese Betreuung richtet sich vor allem an Familien, die durch ihre Arbeitsverhältnisse nicht die gesamten Schulferien mit eigener Betreuung abdecken können. Deren Zahl nimmt weiter zu, und die Vereine registrieren einen wachsenden Bedarf. Zur Leistung dieser Aufgabe benötigen die Vereine qualifizierte Übungsleiter, die nicht nur in den Ferien zur Verfügung stehen, sondern ganzjährig. Die erweiterte Jugendförderung unterstützt Vereine bei der Finanzierung von qualifiziertem Personal. Eine Kürzung würde zur Folge haben, dass dieses Angebot schrumpft. Im besten Fall würden Ferienangebote teurer werden, was wiederum bedeuten würde, dass es sich genau diese Zielgruppe nicht mehr leisten kann.

Reduzierung des Miet- und Pachtzuschusses

Dieser Zuschuss wird an stadteigene Einrichtungen für Anmietungen durch die Sportvereine bezahlt. Das betrifft insbesondere Hallenvereine (Judo, Athletik, etc.), die von der Stadt keine ausreichende Versorgung mit Hallen erhalten haben. Über den Hallennotstand ist an anderer Stelle schon ausführlich berichtet worden.

Einführung einer Trainingsgebühr

Die Hürde, in einem Verein Sport treiben zu können, soll so gering wie möglich gehalten werden. Eigentlich braucht es dafür nicht einmal Sportschuhe. Es ist kein Instrument notwendig, kein privater Übungsraum und manchmal nicht einmal besonderes Talent – es reicht das Engagement. Dies betrifft nicht nur den Kinder- und Jugendsport, sondern auch den großen integrativen Bestandteil des Erwachsenensports. In der Kabine sind alle gleich, hier treffen sich Juristen mit Handwerkern, Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit Studenten, Einheimischen und frisch Dazugezogene. Die Einführung einer Trainingsgebühr würde unweigerlich auf die Mitglieder umgelegt werden, was zu einer Erhöhung der Einstiegshürde führen würde (…).

Welchen Beitrag zum Sparen leistet der Sport?

Bei einem strukturellen Defizit ist es an der Zeit, eben diese Strukturen auch zu überprüfen. Dazu gehören auch Einrichtungen, die nicht nachgefragt werden, defizitär sind und deren Wegfall am wenigsten die Gesamtleistung beeinträchtigen würde. Wir vom StadtSportVerband haben diese Strukturen analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man zuerst beim Bodenseestadion ansetzen könnte. Sportlich hat es für die KonstanzerInnen keine große Bedeutung mehr. Bei einer Schließung und gleichzeitiger Umsetzung der geplanten Investitionen in die restlichen Sportstätten könnte der Sport dies auffangen. Somit hat die Stadt auch eine klar kalkulierbare Größe der Einsparung. Bei den geplanten Streichungen und Gebühreneinführungen sind die zu erwartenden Geldströme immer unsicher. Dies wäre beim Bodenseestadion nicht der Fall. Hier sind die jährlichen Kosten bekannt [Anm. d. Red.: Man geht von jährlichen Unterhaltskosten von bis zu 300 000 Euro aus]. Das Bodenseestadion wird zwar genutzt, ob aber der sportliche Nutzen nicht anderweitig aufgefangen werden kann, genau dies soll der Prüfauftrag, der im Sportausschuss beschlossen wurde, ergeben.

Vor dem Sportausschuss haben sich viele unterschiedliche Sportarten und Vereine getroffen: Mitglieder aus allen Stadtteilen, egal ob aus Wollmatingen, Petershausen, Dettingen oder aus dem Paradies. Es haben sich Vereine getroffen, die unterschiedlicher nicht sein können und dies genau spiegelt die Gesellschaft in Konstanz wider. Denn Sportvereine sind der soziale Kitt, der die Gesellschaft hier in Konstanz zusammenhält. (…) Kindern und Jugendlichen wird in Vereinen eine Heimat geboten, dazu werden Werte vermittelt, die den Zusammenhalt in einer Stadtgesellschaft fördern. (…)

Text: Martin Müller (Stadtsportverband Konstanz)

Bild: Sommerwiese 2020, das uns der damalige Veranstalter zur Verfügung stellte.