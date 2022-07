Vortrag in Überlingen: Weniger Gift für die Welt

Der Pestizidatlas, den die Heinrich Böll Bundesstiftung dieses Jahr herausgegeben hat, liefert Fakten, Datenvisualisierungen und Hintergründe über die aktuelle Lage rund um Pestizide sowie für eine ökologische Wende in der Landwirtschaft.Mit einem Vortrag in Überlingen will die Stiftung auf globale Zusammenhänge rund um Pestizide blicken, insbesondere im globalen Süden, und auf die politische und wirtschaftliche Verantwortung Deutschlands und Europas beim Pestizidhandel hinweisen.

„Es wird an vielen Orten der Welt in der Landwirtschaft gesprüht, was das Zeug hält, das vergiftet Böden und Wasser und wird durch Luftabtrieb auch auf angrenzenden Flächen verteilt. Das bedroht die Gesundheit von Mensch und Tier und verbaut den so dringend notwendigen agrarökologischen Umbau“, sagt der Referent Christian Russau, Mitarbeiter des in Berlin ansässigen Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile-Lateinamerika (FDCL) und Vorstandsmitglied des Dachverbands der Kritischen Aktionär:innen.

Er wird in seinem Vortrag auf das Beispiel Brasiliens hinweisen, um die Konsequenzen des massiven Agrarchemikalieneinsatzes in den ländlichen Regionen zu zeigen – dort wo Cashcrops wie Soja, Zuckerrohr, Kaffee oder Orangen für den Weltmarktexport unter massivem Pestizideinsatz produziert werden. Und er wird darlegen, wie das indigene und kleinbäuerliche Strukturen und die Biodiversität gefährdet. Auch welche Mitverantwortung wir hier in Deutschland tragen, wird Thema sein: Deutsche Konzerne wie Bayer und BASF zählen zu den größten Produzenten von Agrarchemikalien, verdienen in Brasilien kräftig mit am Pestizid-Geschäft und verkaufen dabei dort nicht wenige Pestizide mit Wirkstoffen, die in den EU schon längst verboten sind.

Christian Russau wird zudem eingehen auf die anstehenden politischen Fragen eines deutschen Pestizidexportverbots, auf die drohenden Szenarien eines Abschlusses des EU-MERCOSUR-Freihandelsabkommens und welche Möglichkeiten sich uns als Konsument:innen bieten.

Wann? Sonntag, 10. Juli 2022, 16.30 Uhr

Wo? Überlingen – Weltacker

In Kooperation mit dem Überlinger Weltacker (BiNeLa gUG)

Um ANMELDUNG wird gebeten: info@ueberlinger-weltacker.de

Und hier der Pestizidatlas als PDF zum Download.

Text und Bild: Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg