Per Fahrrad nach Benken

UmweltschützerInnen protestieren am kommenden Sonntag, 22. April, in Benken und Waldshut gegen das geplante Atommüllendlager und den Weiterbetrieb der uralten Schweizer Atomkraftwerke. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln kommend, treffen sie sich um 14 Uhr am Dorfbrunnen in Benken und gleichzeitig an der Rheinbrücke zwischen Waldshut und Koblenz.

Der Protest auf der Rheinbrücke in Waldshut wird von den Grünen Waldshut organisiert, der Protest in Benken von den „Kernfrauen“ und der Gruppe „Sterntreffen Benken“. Er richtet sich in erster Linie gegen die Wiederinbetriebnahme des ältesten AKW der Welt, Beznau 1, der die Atomaufsichtsbehörde in der Schweiz ENSI unrechtmäßigerweise stattgegeben hat (siehe auch www.beznau-alarm.ch).

Die Hauptrednerinnen in Waldshut sind Regula Rytz, Grüne Schweiz, und Silvia Kotting-Uhl, MdB Die Grünen. Die Kernfrauen informieren über die Mahnwachen in Marthalen am geplanten Standort für die „Oberflächenanlage“ des Atommülllagers, zwei Kilometer von Benken entfernt.

Die Fahrradgruppen aus Deutschland nach Benken starten in Engen, Marktplatz, um 10.30 Uhr, in Radolfzell am Münster um 11.00 Uhr und in Gailingen an der Rheinbrücke um 13 Uhr. Mehr Information unter www.kernfrauen.ch und bei Thomas Jochim, Tel.: 07733-977697.

MM (Karikatur: BUND, Freiburg)