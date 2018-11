Landwirtschaft: Es geht auch anders

„SoLawi Konstanz“ (Solidarische Land­wirt­schaft) nennt sich eine schnell wachsende Gruppe, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, bewusster und ökologischer mit Lebens­mitteln umzugehen. Von ihrer Idee konnten sie bereits einen Reichenauer Gärtner über­zeugen, der seinen Teil seiner Anbau­flächen zur Verfügung stellt. Wer genauer wissen möchte, was es mit SoLawi auf sich hat, der kann sich kommenden Samstag bei einer Veranstaltung informieren.

SoLawi hat Zulauf. Gegründet im vergangenen Frühjahr, kommen immer mehr Leute hinzu, die sich für das nachhaltige Projekt interessieren. Wöchentlich wird Biogemüse an derzeit sieben Verteilstellen in Konstanz geliefert, wo es abgeholt werden kann. „Unsere Gemeinschaft ist lebendig“, erklären die InitiatorInnen in ihrer aktuellen Pressemitteilung, „und es gibt immer wieder Feldeinsätze, Einmachaktionen und Stammtische“. Ihr klares Ziel: „Möglichst viele Menschen mit fair produziertem Biogemüse regional, saisonal und direkt vom Feld (zu) versorgen“.

Wer bei ihnen Mitglied werde, so die SoLawisten weiter, sichere damit Ackerland und Arbeitsplätze in der Region und trage „zu einem fairen Verhältnis zwischen dem Gärtner und dem Verbraucher bei“. Damit sei man unabhängig vom Handel und vom Weltmarkt und unterstütze außerdem ökologischen Anbau. Die Erzeugergemeinschaft SoLawi teilt sich die Kosten, den Ertrag, aber auch die Risiken, die beispielsweise bei Missernten entstehen können.

Die Verbraucher, die sich der Initiative angeschlossen haben, übernehmen somit Verantwortung und werden zu Co-Produzenten ihrer Lebensmittel. Ein zusätzlicher Vorteil: Bei dieser Art von Anbau und Versorgung fallen zumindest auf lokaler Ebene Kosten für Vermarktung und Transport weg. Zudem landen weniger Lebensmittel auf dem Müll und auch an Verpackung wird gespart.

Wer das Prinzip SoLawi besser kennenlernen möchte, kann sich kommenden Samstag informieren: 10.11., 14 Uhr in der Mensa des Ellenrieder-Gymnasiums in der Brauneggerstr. 29.

PM/hr

Mehr Infos:

www.solawi-konstanz.de

Emails an: info@solawi-konstanz.de