Fahrradprotesttour für Mobilitätswende: Halt auch in Konstanz

Unter dem Motto „Ohne Kerosin nach Bayern“ (OKNB) machen sich nun bereits zum vierten Mal bundesweit hunderte Menschen auf, um mit dem Fahrrad für eine klimagerechte Verkehrswende zu demonstrieren. In den vergangenen drei Jahren führte die Protesttour Ohne Kerosin nach Berlin, dieses Jahr geht es nach München zur internationalen Automobil-Ausstellung (IAA), mit Zwischenstopp auch in Singen, Radolfzell und Konstanz.

Auf dem Weg möchten die Aktivistinnen und Aktivisten auch in kleinen Gemeinden mit den Menschen vor Ort über die Verkehrswende ins Gespräch kommen und deren lokale Perspektiven kennenlernen.

Die Südtour von OKNB fährt vom 22. August bis zum 5.September mit 20 – 30 Aktivist:innen mit dem Fahrrad von Tübingen über Konstanz – Biberach – Augsburg nach München.

Die Klimakrise und ihre verheerenden Folgen waren in den letzten Wochen deutlicher sichtbar als jemals zuvor. Vor allem in den Ländern des Globalen Südens und zunehmend auch in unseren Breitengraden kommt es zu Naturkatastrophen, wie zuletzt die Überschwemmungen in Slowenien oder die Dürre in Frankreich.

Damit solche Katastrophen in Zukunft nicht noch viel verheerender ausfallen, müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, die zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze beitragen. Die Verkehrswende ist für die erfolgreiche Bekämpfung der Klimakrise zentral und kommt in Deutschland immer noch nicht voran: Zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze muss sich laut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie die Zahl der PKW in Deutschland bis 2035 halbieren. Stattdessen gibt es zunehmend mehr und größere Autos.

„Schon seit Jahren ist klar, wohin die Verkehrswende gehen muss: Besserer ÖPNV auf dem Land, mehr Fahrradinfrastruktur und ein Investitions- und Subventionsstopp für fossile Mobilität,“ sagt Kiki Köffle von OKNB und stellt fest: „Dass Volker Wissing trotzdem am motorisierten Individualverkehr festhält und zahlreiche Autobahnprojekte plant, zeugt von skandalöser Ignoranz gegenüber jungen und zukünftigen Generationen.“

“In München werden wir die Proteste gegen die IAA unterstützen“, erklärt Aktivistin Carolin Schäfer, „Werbung für den Klimakiller SUV hat in dieser Zeit, in der auf jeden Waldbrand eine Flutkatastrophe folgt, nichts mehr zu suchen!“ Die Klimaschutzmaßnahmen der Regierung findet Schäfer empörend: „Damit Volker Wissing seine Klimaschutzziele nicht einhalten muss, hat die Regierung zuletzt auch noch das ohnehin unzureichende Klimaschutzgesetz aufgeweicht. Wir und auch viele Menschen aus ganz Deutschland haben genug von einer autozentrierten Mobilitätsplanung und fordern eine soziale und klimagerechte Verkehrswende!”

Die Aktivist:innen laden ein, sie auf einem Abschnitt Ihrer Wahl zu begleiten oder sich bei einer ihrer Zwischenkundgebungen mit ihnen auszutauschen.

Die Tour wird am 26.8. um 10 Uhr auf dem Rathausplatz Singen starten und mit einer Zwischenkundgebung um 12 Uhr in Radolfzell am Marktplatz weiter nach Konstanz fahren. Dort treffen sie gegen 17 Uhr auf Unterstützer:innen aus Konstanzer Klimainitiativen und machen mit ihnen noch eine Raddemo durch Konstanz. Am 28.8. fahren sie weiter in Richtung der Waldbesetzung im Altdorfer Wald in Oberschwaben.

Für eine genauere Absprache, wann sie genau wo vorbei kommen, hier die Kontaktmöglichkeiten:

E-Mail: suedtour@oknb.email

Tel. Kiki Köffle: +49 176 85 05 06 45

Tel. Theo Döllmann: +49 1575 199 09 32

Sie stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung.

Weitere Infos zumThema: https://ohnekerosinnachberlin.com

Text: Students For Future Germany/hr

Bild: Archiv