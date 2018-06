Das Kommunale Kino Weitwinkel und der BUND-Ortsverband Singen laden ein zu einem Abend mit HRH Charles, Prince of Wales – aber nicht, um nochmals die Hochzeit des Jahres anzuschauen, sondern um mit dem Dokumentarfilm „Der Bauer und sein Prinz“ ein Leuchtturmprojekt der biologischen Landwirtschaft vorzustellen.

Der britische Thronfolger etablierte in den 1980er Jahren in Cornwall/Südengland die „Duchy Home Farm“, die seitdem nach den Prinzipien der ökologischen Landwirtschaft betrieben wird. Charles, der sich eher abseits der Publicity seit Jahrzehnten für ökologische Initiativen und globalen Naturschutz einsetzt, wollte auf seiner Farm von Anfang an – u.a. durch Verzicht auf Umweltgifte und durch besonderen Bodenschutz – Konzepte von Nachhaltigkeit konkret umsetzen. Seit über 30 Jahren arbeitet er dabei mit dem engagierten Farmmanager David Wilson zusammen, der ursprünglich in der konventionellen Landwirtschaft tätig war und ausführlich den Wandel des Betriebs und seine persönlichen Erfahrungen beschreibt.

Das anfangs belächelte Projekt, das auch Impulse von deutschen Wissenschaftlern aufnahm, gilt heute als visionäre Pionierarbeit mit modellhaftem Vorbildcharakter. Der renommierte Dokumentarfilmer Bertram Verhaag beobachtete den Bauern und seinen Prinzen mehr als fünf Jahre durch alle Jahreszeiten hindurch und gewährt einen reflektierenden Einblick in die verschiedenen Produktionsbereiche eines nachhaltig funktionierenden Ökobetriebs mit wirtschaftlicher Bestandsfähigkeit.

„So können wir nicht weitermachen: Nehmen, aber nichts zurückgeben. Heutzutage geben wir nichts zurück – wir nehmen nur.“ Solche offenen Worte des britischen Thronfolgers und weitere deutliche Kritik an der Agrarindustrie hatten für Bertram Verhaag (DENKmal-Film) den Entzug des Veröffentlichungsrechts durch das Royal Press Office in England und dem gesamten Commonwealth zur Folge. In Deutschland wurde er mit dem Horst-Stern-Preis – Bester Naturfilm (Stiftung NaturSchutzFonds) Ökofilmtour 2014 ausgezeichnet.

Im Anschluss an den Film gibt es Gelegenheit zu einem Gespräch mit regionalen Vertretern von ökologischer und konventioneller Landwirtschaft: Peter Graf, Vorstandsmitglied beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV), Helmut Müller vom Demeterbetrieb Müllerhof in Allensbach-Kaltbrunn, Dr. Frieder Thomas von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Moderation Eberhard Koch, BUND.

Wann: Dienstag, 5. Juni, 19:30 Uhr

Wo: Kulturzentrum GEMS, Mühlenstraße 13, 78224 Singen

Eintritt: € 5,00

