44. Naturschutztage am Bodensee: Klimawandel, Artenschutz, Landwirtschaft

Alle Jahre wieder treffen sich in Radolfzell zu Dreikönig engagierte Natur- und UmweltschützerInnen. Vom 3. bis 6. Januar 2020 werden die nunmehr 44. Naturschutztage von BUND und NABU im Tagungs- und Kulturzentrum Milchwerk stattfinden.

Wie aufgrund ihrer brennenden Aktualität fast nicht anders zu erwarten werden die Themenschwerpunkte „Klimaschutz heute bis 2030“, „Landwirtschaft global bis regional“, „Nachhaltiger Konsum“ sowie „Naturschutz nah und fern“ sein.

Am Eröffnungstag (Freitag 3.1.) diskutieren Aktive von Fridays for Future und die Staatssekretärin des Bundesumweltministeriums Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) über „Aufwachsen ohne Zukunft – was passiert, wenn die 1,5°Grad-Grenze überschritten wird?“ und darüber, wie die Bundesregierung ihr Ziel der Klimaneutralität erreichen möchte. Den zweiten Tag (Samstag, 4.1.) eröffnet Francisco Marí, Referent von „Brot für die Welt“ für Agrarhandel und Fischerei; er stellt den Zusammenhang zwischen weltweitem Hunger und Agrarstrukturen dar. Zum Volksbegehren Artenschutz – „Rettet die Bienen“ in Baden-Württemberg (das derzeit bekanntlich auf Eis liegt) wird dessen Initiator Tobias Miltenberger referieren. Highlight am Sonntag (5.1.) dürfte der Vortrag „Die Plastiklüge: Warum wir uns von Einweg-Plastik und Pseudo-Recycling verabschieden müssen“ von Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe sein.

Ganz traditionell werden die Naturschutztage mit regionalen und internationalen Projekten des klassischen Naturschutzes beendet (Montag, 6.1): Walnüsse aus der Region in der Region vermarkten statt Importware aus China, Iran, Türkei oder USA zu konsumieren – dieses Projekt wird Ulfried Miller, BUND-Regionalgeschäftsführer Bodensee-Oberschwaben, vorstellen. Und als eine der „Letzten ihrer Art“ wird Schäferin und Autorin Ruth Häckh vom Alltag der Wanderschäfer auf der Schwäbischen Alb damals und heute erzählen.

Zudem können sich Naturschutzaktive und Umweltinteressierte an den vier Tagen in über 50 Vorträgen, Workshops und Exkursionen informieren und austauschen.

Über die Naturschutztage

Seit den 1970er Jahren treffen sich Interessierte zu Austausch und Weiterbildung bei den Naturschutztagen am Bodensee. Aus der Taufe gehoben wurde die Veranstaltung durch BUND-Mitbegründer Gerhard Thielcke und den langjährigen BUND-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Friedrich. Was vor 42 Jahren in einer Turnhalle begann, gilt mittlerweile mit über 1.000 TeilnehmerInnen als größtes Treffen von ehren- und hauptamtlichen NaturschützerInnen im deutschsprachigen Raum. Seit 1987 veranstalten die baden-württembergischen Landesverbände von BUND und NABU die Naturschutztage gemeinsam.

Die 44. Naturschutztage am Bodensee in Kürze

3. bis 6. Januar 2020

Tagungs- und Kulturzentrum Milchwerk, Werner-Meßmer Str. 14, 78315 Radolfzell

Weitere Informationen, Anmeldung und ausführliches Programm unter www.naturschutztage.de

Hinweis: ermäßigte Tagungsgebühren bei Online-Anmeldung bis 15.12.2019

MM/DH (Foto: DH)