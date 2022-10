Ein würdevoller Abschied

(Red.) Vergangene Woche fand sich ein erweiterter Freundeskreis von Stefan Frommherz im Konzertsaal des Konstanzer Kulturladens zusammen, um an Stefan zu erinnern, musikalisch einfühlsam untermalt vom Konstanzer „Zwielichtorchester“. In mehreren Beiträgen wurde deutlich gemacht, dass der allzu frühe Tod des umtriebigen Aktivisten eine große Lücke gerissen hat, die wohl so schnell nicht mehr geschlossen werden kann. Dennoch „Erfreuliches“ am Rande: Auf einem Spendenkonto, das Stefans Schwester finanziell entlasten soll, gingen viele Spenden ein. Es sieht so aus, als könnten damit alle Beeerdigungskosten bezahlt werden. Bleibt etwas übrig, werden die Gelder an Initiativen überwiesen, für die sich Stefan zeitlebens eingesetzt hat. Wir werden darüber berichten.