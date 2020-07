Zwei weitere OB-Kandidaten stellen sich vor

(red) Langsam kommt der OB-Wahlkampf in die Gänge. Neben Luigi Pantisano und Felix Müller treten nun auch Andreas Hennemann (im Bild links) und Andreas Matt gegen den noch amtierenden Rathauschef Uli Burchardt an. Hennemann bittet zu seinem Wahlkampfauftakt am morgigen Mittwoch, 16.7., um 18 Uhr ins Konzil. Matt will ebenfalls am Mittwoch, und auch um 18 Uhr, sein Wahlkampfprogramm im Restaurant Hafenhalle (Veranstaltungsraum im Obergeschoss) vorstellen. Da bleibt den kommunalpolitisch Interessierten nur die Qual der Wahl. (Fotos: A. Hennemann, A. Matt)