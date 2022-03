Zwei Konzerte gegen schlechte Laune

Am Samstag und am Sonntag gibt die Philharmonie zwei Konzerte, die garantiert gegen die derzeit grassierende schlechte Laune helfen. Am Samstag geht es im Kinderkonzert um die majestätische Posaune, und am Sonntag gibt es einen musikalischen Ausflug um die Welt.

Ein majestätisches Instrument

Im Orchester thronen sie hoch oben über allen Instrumenten: die Posaunen mit ihren goldenen Schalltrichtern. Aber wer denkt, dass unsere Posaunisten nur für die feierlichen Töne zuständig sind, der hat sich geschnitten! In einem rasanten Programm präsentieren unsere Alleskönner, was Ihre Majestät so alles drauf hat – von festlichen Klängen über Filmmusik bis zum Formel-1-Rennen oder einem Abenteuer auf der Kuhweide – die Posaune ist immer für eine Überraschung gut!

Wer: Gergely Lazok, Markus Sauter, Werner Engelhard (Posaunen). Was: Konzert der Reihe eduART, Ihre Majestät: Die Posaune, für Kinder ab 3 Jahren. Wann: 12.03.2022 um 11 und 14 Uhr, Dauer ca. 30 Minuten. Wo: Studio der SWP, Fischmarkt 2, 78462 Konstanz. Karten: Erwachsene 8 | Kinder 4 | Familien 16 Euro.

Eine musikalische Weltreise

In einem einstündigen, unterhaltsam moderierten Konzert geht es kreuz und quer um den Globus, um der Orchestermusik unterschiedlicher Komponisten und Länder zu lauschen: Entlang der Strömung der tschechischen Moldau, mit einem französischen Schwan über das Wasser gleitend und schauend von welchem deutschen Klassikstück so manch ein Popstar abgekupfert hat. Die Weite Amerikas wird erspürt, Englands heimliche Nationalhymne gesungen und brasilianischer Rhythmus erlebt. Anhand ausgewählter Werkausschnitte werden musikalische Besonderheiten und gesellschaftliche Hintergründe erläutert und einzelne, prägnante Werkdetails herausgestellt. Gespielt werden Auszüge aus Werken von Bach, Smetana, Offenbach, Rossini, Saint-Saens, J. Strauß, Dvořák, Rimsky-Korsakow, Elgar und Abreu.

Konzert: Best of II. Eine einstündige musikalische Länderreise. Dirigent Joonas Pitkänen leitet die Südwestdeutsche Philharmonie, es moderiert Veronika Vogel-Müller. Wann: Sonntag, 13.03.2022, um 18 Uhr. Wo: Konzil Konstanz, Hafenstr. 2, 78462 Konstanz. Karten: 15 Euro, Karten sind bei der Südwestdeutschen Philharmonie (9.00 Uhr bis 12.30 Uhr), dem Stadttheater Konstanz (07531 900-2150), bei der Tourist-Information am Hauptbahnhof sowie in allen Ortsteilverwaltungen erhältlich. Tickets können auch bequem im Internet gekauft und per print@home ausgedruckt werden unter www.philharmonie-konstanz.de; facebook.de/PhilharmonieKonstanz.

Text: MM, Bilder: Joonas Pitkänen, fotografiert von Felix Peter; Zeichnung von Susanne Smajić.