Zum Rocken vom Altersheim ins Stadttheater

Eine Stadt ohne Theater – was heißt das, nicht nur für die Schauspieler? In einer musikali­schen Komödie gehen Regisseur Tim Kramer und die musizierenden SchauspielerInnen des Konstanzer Theaters – fast alle waren an den so erfolgreichen Cash- und Neil Young-Pro­duk­tio­nen dabei – dieser Frage nach. Ver­spro­chen ist ein Abend voller Pop- und Rock-Ever­greens. Und der Titel ist Programm: „For ever young“. Nur die wörtliche Übersetzung „Ewig jung“ will so gar nicht zum kreativen Feuerwerk passen.

Konstanz 2068: Das Theater dient als Seniorenheim, und die SchauspielerInnen des Ensembles sind in die Jahre gekommen, abends sitzen sie beisammen und träumen sich zurück in die guten, alten Zeiten. Soviel Nostalgie wird nur gestört durch die resolute Pflegerin, die ihren Schützlingen mit Kinderliedern zum Mitklatschen die ganze Stimmung versaut. Doch die Herrschaften 95 plus lassen sich nicht verdrehen – kaum ist die gnadenlose Krankenschwester aus der Tür, werden die Bretter, die ihnen einst die Welt bedeuteten, wieder gerockt: I will survive. Denn sie sind Born to be wild und stets For ever young.

Das alles, so versprechen die Dramaturgin Miriam Fehlker und Regisseur Tim Kramer in der Vorbesprechung, hat der Autor Erik Gedeon „nicht so ernst gemeint.“ Natürlich sei das eine Hommage ans Theater und natürlich gibt es jede Menge Slapsticks und schwarzen Humor im Stück, das eher ein Musical ist, aber alles ohne politischen Zeigefinger – selbst in der zeitlichen Festlegung auf 2068 wollen sie keinen historischen Hinweis entdecken. Es gehe nur um dramaturgische Verpackung der mitreißenden Pop- und Rockklassiker der letzten Jahrzehnte.

„Keine tiefere Bedeutung“ will auch André Rohde in das Stück reingeheimnissen. Er freut sich wie sein Schauspiel-Kollege Ingo Biermann auf eine Fortsetzung der stets ausverkauften Musik-Abende „It takes one to know me“ und „I’m glad I found you“, in denen beide mit Songs von Johnny Cash und Neil Young brillierten. Und auch die Musiker der kleinen Rockband, die sich bei „Ewig jung“ auf der Bühne versammeln werden, haben bereits in diesen so erfolgreichen Produktionen des Konstanzer Theaters mitgewirkt.

Am kommenden Freitag, 23. November, ist Premiere für „Ewig jung“ im Stadttheater. Und man darf sich freuen auf einen neuen Meilenstein des Konstanzer Theaters auf seinem Weg zur Multi-Spielstätte: Mal Schauspiel, mal Gesangsabend, mal Politdrama, mal Diskussionsrunde, mal Musical – von jedem etwas und alles gleich gut – only good vibrations.

hpk (Text und Foto)



Die Vorstellungen: Freitag 23.11 – 20:00; Samstag 01.12 – 20:00; Sonntag 02.12 – 18:00; Dienstag, 04.12 – 20:00; Donnerstag 06.12 – 20:00; Freitag 07.12 – 19:30; Samstag 08.12 – 20:00; Mittwoch, 12.12 – 20:00; Samstag 15.12 – 20:00; Dienstag 18.12 – 19:30; Donnerstag 20.12 – 19:30; Freitag, 21.12 – 19:30; Mittwoch 26.12 – 20:00; Montag 31.12 – 16:00; Montag 31.12 – 21:00; Mittwoch, 23.01 – 15:00, jeweils im Stadttheater.