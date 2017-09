Zum 14. Mal: Alles aus Papier

„Am Samstag kommt es bei wechselnder bis starker Bewölkung zu zeitweiligem, meist schauerartigem Regen“, meldet der Wetter­dienst. Dennoch dreht sich am 16. September auf dem Münsterplatz in Konstanz wieder alles um Bücher und Papier: Die Ver­ant­wortli­chen des Büchermarkts und Dutzende von Hobbyhändlern werden wie die vielen Gäste dem Wetter trotzen. Denn wahre Leseratten finden ihre Bücher immer und gerade auf dem Münsterplatz.

Schon zum 14. Mal treffen sich auf dem Münsterplatz am Rande der Konstanzer Niederburg Freunde antiquarischer Bücher, Leseratten moderner Literatur, Entdecker und Bibliophile, Sammler von alten Ansichtskarten, Plakaten, Werbemarken, Zeitungen, Comics, Musiknoten, Grafiken sowie Liebhaber von Schallplatten, CDs und Schellack-Raritäten. Der Münsterplatz wird an diesem Tag vom größten Freiluft-Büchermarkt am Bodensee belebt.

Besucher haben zwischen 10 und 17 Uhr ausgiebig Möglichkeit zum Stöbern nach vergilbten Schätzen zwischen abgegriffenen Buchdeckeln. Mit Eselsohren verzierte Seiten oder Bleistiftnotizen am Rand mindern nicht unbedingt den Wert eines Buches, sondern erzählen Geschichten, die hinter dem Gedruckten stehen. Auch neuwertige Bücher, die nur einmal gelesen wurden, werden ihre Käufer finden. Und wer Bücher oder anderes aus Papier in neuer recycelter Gestalt entdecken will, wird ebenfalls auf dem Münsterplatz fündig.

Das Angebot ist groß. Verkauft werden kann „Alles aus Papier“ wie: Bücher, Comics, Zeitschriften, Sammelalben, Ansichtskarten, Plakate, Exlibris, Oblaten & Glanzbilder, Kataloge, Rechnungen, Reklamemarken, Bierdeckel, Briefmarken, Zigarrenbinden, Autogrammkarten, Musiknoten, Zeitschriften, Aufkleber, Grafik, Gemälde, Fotografien, Kalender, Spiele, Kartenspiele, Puzzle und auch Schallplatten, Musik-CDs sowie Hörbücher.

Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten: www.facebook.com/buechermarkt.konstanz

MM/hpk (Foto: Ulrich Riebe)