Ziemlich lang ist’s her …

… da gab es in Konstanz, noch vor dem „Nebelhorn“, ein Veranstaltungsinfo namens „Szene“, das etwa zwei Jahre Bestand hatte und in einer hohen Druckauflage in der Stadt verteilt wurde. Leider ist nur eine Ausgabe übrig geblieben, siehe nebenstehendes Bild. Für unser Stadtzeitungs-Archiv suchen wir weitere Exemplare, die eventuell noch in dunklen Kellern lagern. Wer da noch eine oder auch mehrere Ausgaben hat – bitte bei der seemoz-Redaktion melden. Herzlichen Dank vorab.