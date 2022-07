Zebra Kino goes Open Air

Im Juli diesen Jahres verlegt das Zebra Kino seinen Kinosaal während der heißen Sommertage wieder in den Neuwerk-Innenhof und präsentiert ein vielfältiges Open-Air-Programm unter dem Himmelsdach. Das Freiluftkino ist wie immer ein Best-of der vergangenen Kinosaison: Es gibt Highlights internationaler Filmfestivals ebenso wie Lieblingsfilme der geschätzten FilmfreundInnen aus der Chérisy.

(1) Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush

Murat ist weg. Inhaftiert im US-Gefangenenlager Guantanamo. Seine Mutter Rabiye versteht die Welt nicht mehr. Geht zur Polizei, informiert Behörden – alles ohne Erfolg. Bis sie Bernhard Docke findet. Der zurückhaltende, besonnene Menschenrechtsanwalt und die temperamentvolle, türkische Mutter – sie kämpfen nun Seite an Seite für die Freilassung von Murat.

Andreas Dresen hat einen Film über Recht und Willkür gemacht und über Menschen, die über sich hinauswachsen.

Deutsche Originalversion mit englischen Untertiteln (FSK 6)

DEU/FRA 2022 | 119 Min. | Regie: Andreas Dresen | Drehbuch: Laila Stieler

Mit: Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly Hübner u. a.

Wann: Dienstag, 12. Juli um 21:30 Uhr (Einlass: 20:45 Uhr)

(2) Dirty Dancing

„Baby“ (Jennifer Grey) verbringt unfreiwillig den Sommer in einem Feriencamp. Doch als sie Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) kennenlernt, verfliegt ihre miese Laune. Sie traut sich in die verbotene Zone: die Unterkunft der Angestellten. Dort kommen sich „Baby“ und Johnny nicht nur beim Tanzen näher …

Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln (FSK 6)

USA 1987 | 100 Min. | Regie: Emile Ardolino | Drehbuch: Eleanor Bergstein

Mit: Jennifer Grey, Patrick Swayze, Kelly Bishop u. a.

Wann: Sonntag, 17. Juli um 21:30 Uhr (Einlass: 20:45 Uhr)

(3) Titane

Seit einem Autounfall in der Kindheit trägt Alexia eine Titanplatte im Kopf. Nun hat sie ein eher ungewöhnliches Verhältnis zu nicht-organischen Dingen. Während Männer für sie immer uninteressanter werden, wendet sie sich zusehends Frauen zu. Doch auch die können ihr Verlangen, das irgendwie anders ist als bei anderen, nicht wirklich stillen. Aber was heißt anders? Das weiß Alexia selbst nicht so genau und begibt sich auf eine mörderische Suche nach ihrer eigenen Sexualität.

Französische Originalversion mit deutschen Untertiteln (FSK 16)

FRA/BEL 2021 | 108 Min. | Regie & Drehbuch: Julia Ducournau

Mit: Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier u. a.

Wann: Dienstag, 19. Juli um 21:30 Uhr (Einlass: 20:45 Uhr)

(4) The French Dispatch

Mit dieser Filmkomödie erweckt Wes Anderson eine Sammlung von Geschichten aus der letzten Ausgabe einer fiktiven US-Zeitschrift zum Leben, die in einer erfundenen französischen Stadt im 20. Jahrhundert erscheint. Typisch für Anderson geben sich auch hier die Stars die Klinke in die Hand. Bill Murray brilliert als griesgrämiger Verleger, der seine Autor:innen – wie Owen Wilson, Frances McDormand oder Tilda Swinton – gewohnt skurrile Geschichten zu Tage fördern lässt.

Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln (FSK 12)

USA/DEU 2021 | 108 Min. | Regie & Drehbuch: Wes Anderson

Mit: Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray, Saoirse Ronan u. a.

Wann: Freitag, 22. Juli um 21:30 Uhr (Einlass: 20:45 Uhr)

(5) Red Rocket

Indie-Regisseur Sean Baker ist nach seinem letzten Film „The Florida Project“ zurück. Diesmal steht der abgehalfterte Pornostar Mikey im Mittelpunkt, der aus Geldnot in seine alte texanische Heimat zurückkehrt und dort vermeintlich einen Weg zurück zu altem Ruhm findet. Red Rocket ist dabei nicht nur skurrile Komödie, sondern – wie so oft bei Baker – auch Milieustudie und ungeschönter Blick auf oft ignorierte Menschen am Rand der amerikanischen Gesellschaft.

Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln (FSK 16)

USA 2021 | 128 Min. | Regie: Sean Baker | Drehbuch: Sean Baker, Chris Bergoch

Mit: Simon Rex Suzanna Son, Bree Elrod u. a.

Wann: Dienstag, 26. Juli um 21:15 Uhr (Einlass: 20:30 Uhr)

(6) The Northman

Nach gefeierten Hits wie „The Witch“ und „The Lighthouse“ ist Regisseur Robert Eggers nun mit einem nordischen Racheepos zurück. Der Abenteuerfilm zeichnet sich, wie für Eggers typisch, durch seine packende Bildgewalt und intensive Atmosphäre aus. Epische Schlachten werden mit nordischer Mythologie verbunden und die Geschichte von Amleth erzählt, der vor nichts zurückschreckt, um den Mörder seines Vaters zur Rechenschaft zu ziehen.

Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln (FSK 16)

USA 2022 | 137 Min. | Regie: Robert Eggers | Drehbuch: Robert Eggers, Sjón

Mit: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy u. a.

Wann: Donnerstag, 28. Juli um 21:15 Uhr (Einlass: 20:30 Uhr)

(7) Nomadland

Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch einer Stadt im ländlichen Nevada, packt Fern ihren Van und lebt ein unkonventionelles Leben in den Weiten des amerikanischen Westens. Unterwegs knüpft sie unzerbrechliche Bande mit anderen Nomaden in dieser bewegenden Geschichte über Hoffnung und Resilienz, die nicht umsonst bei den Oscars als bester Film, beste Regiearbeit und für die beste weibliche Hauptrolle ausgezeichnet wurde.

Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln (FSK 0)

USA 2020 | 107 Min. | Regie & Drehbuch: Chloé Zhao

Mit: Frances McDormand, Gay DeForest, Patricia Grier u. a.

Wann: Samstag, 30. Juli um 21:15 Uhr (Einlass: 20:30 Uhr)

MM/ans; Bild © Pandora Film Medien GmbH