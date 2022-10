Workshop-Reihe Radikalisierung: So rekrutiert die moderne Rechte

Darüber spricht der Journalist Sebastian Lipp von Allgäu rechtsaußen in einer dreiteiligen Workshopreihe im Oktober und November in der Infokneipe im Jugendkultur e.V. Contrast in Konstanz. Hier die Termine. Auftaktveranstaltung der spannenden Reihe am 27.10.

Die extreme Rechte ist moderner geworden – viel moderner. Sie ist längst nicht nur an klischeehafter Bomberjacke, Glatze und Springerstiefeln zu erkennen. Doch nicht nur optisch hat sich die Szene ein neues Gewand zugelegt. Auch inhaltlich und strategisch hat sich das Milieu ausdifferenziert und gewandelt: Rechte Musik ist längst nicht mehr nur der klassische Rechtsrock; in sämtlichen Genres versucht die extreme Rechte Fuß zu fassen – und Nachschub zu rekrutieren. Auch etwa im Öko-Bereich macht sich die Szene breit und mimt die netten und engagierten Landwirt:innen und Öko-Aktivist:innen von nebenan. Verschwörungsideologische Welterklärungsangebote ziehen bis in bürgerliche oder linke Kreise immer mehr in ihren Bann.

Doch wie erkennen wir die Szene auch da, wo sie sich tarnt? Wo müssen wir besonders aufpassen? Und vor allem: Wie können wir die modernisierte Rekrutierung von Neonazis und Neuer Rechter effektiv unterlaufen? Das nötige Wissen hierzu soll in einer dreiteiligen intensiven Workshopreihe vermittelt und diskutiert werden. Die Veranstaltungen bauen aufeinander auf, sind aber so konzipiert, dass es nicht zwingend notwendig ist, an allen teilzunehmen.

Modul I: Einführung und Schwerpunkt Radikalisierung durch Musik

27. Oktober 2022 um 19:00 Uhr, Infokneipe im Jugendkultur e.V. Contrast

Musik ist essenziell für die extreme Rechte. Rechtsrock gilt seit Jahrzehnten als Einstieg Nummer eins, über ihn werden Menschen an die Szene herangeführt, gebunden und radikalisiert.

Doch der klassische Rechtsrock ist bei weitem nicht mehr das einzige Genre, auf dessen Klaviatur die extreme Rechte heutzutage spielt. Manche tarnen sich als „unpolitische“ Rocker, um sich in einer Grauzone mit anderen Szenen zu vermischen. Der Allgäuer „Chris Ares“ rappte sich am Puls der vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären Bewegung in die Charts. Frei.Wild bringt Blut-und-Boden-Ideologie auf die Playlists unzähliger Jugendlicher. Auch im Metal- und Folk-Bereich verbreiten unzählige Bands oft subtil rechtes Gedankengut.

Wie gefährlich sind die Netzwerke rechter Musiker und welchen Einfluss haben sie auf Jugendliche? Welche Bands sind das, wie können wir sie erkennen, was dagegen tun?

Modul II: Außen grün, innen braun? Wie Rechte und völkische Siedler:innen die Ökoszene unterwandern

3. November 2022 um 19:00 Uhr, Infokneipe im Jugendkultur e.V. Contrast

Auf dem Land scheint die Welt noch in Ordnung, so kommt es uns oft vor. Doch ein Blick hinter manche Fassade zeigt: Auch hier gibt es einen braunen Sumpf. Neonazis und andere rechtsradikale Kräfte versuchen, sich innerhalb der ökologischen und esoterischen Szene zu verankern und spielen die netten Bauern von nebenan. Doch wer und was steckt dahinter? Wie gefährlich ist die Szene? Und wie können wir „rechte Ökos“ von „echten Ökos“ unterscheiden?

Modul III: Schwerpunkt Verschwörungsideologien

10. November 2022 um 19:00 Uhr, Infokneipe im Jugendkultur e.V. Contrast

Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie sind Verschwörungsmythen buchstäblich in aller Munde. Sie sind der Kitt, der nicht nur sämtliche rechte Lager miteinander verbindet – für viele bilden sie heutzutage den Einstieg in rechtes Denken, wie etwa die Querdenken-Szene in den vergangenen Jahren eindrücklich gezeigt hat, die bis in bürgerliche oder linke Kreise Anhänger:innen in ihren Bann zog, u.a. auch in Konstanz.

Denn sie schaffen ein attraktives Identifikationsangebot. Für jede Unzufriedenheit, jeden Missstand, alle Ungerechtigkeit bieten sie ein simples und immer funktionierendes Erklärungsmuster – und die Schuldigen noch dazu. Klar ist: Wer Verschwörungsideologien verfallen ist, steht auf jeden Fall immer auf der „Guten“ Seite, die „Bösen“ sind immer die anderen. So werden gesellschaftliche Fragen zum Kampf gegen eine finstere Elite – und die muss, der verschwörungsideologischen Logik nach – letztlich beseitigt werden, um eine Veränderung herbeizuführen. Ob hinter vorgehaltener Hand oder ganz offen führt das in den (antisemitischen) Vernichtungswillen, wie sämtliche rechte Terrorakte der vergangenen Jahre international zeigen.

So gelingt es der extremen Rechten immer wieder, Menschen, die zunächst von einem angemessenen kritischen Impuls geleitet werden, für das Gegenteil einer progressiven Veränderung zu mobilisieren. Doch wie können wir damit umgehen? Wie verhindern wir das Abrutschen in die verschwörungsideologischen Gedankenwelten, die letztlich jede Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse ersticken? Fragen, die die Veranstaltungsreihe im Contrast zu klären versucht.

Text: MM/hr

Bild: Pixabay