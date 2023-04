Wo bald die Kugeln rollen

In den vergangenen Wochen haben sich viele staunend gefragt, was die massiven Kanthölzer sollen, die vor kurzem auf dem Mittelstreifen der Laube angebracht wurden. Die Antwort ist simpel: Dort kann ab sofort Boule gespielt werden.

Schon vor Jahren hat die Gemeinderatsfraktion der LLK angeregt, den durchweg drögen Mittelstreifen auf der Laube unter anderem für die ständig wachsende Boulegemeinde zu nutzen und mit einfachen Mitteln und ohne großen finanziellen Aufwand insgesamt etwas aufzuwerten.

Mitarbeiter*innen der Technischen Betriebe Konstanz (TBK) setzten den Plan nun um. Warten wir mal ab, ob das Angebot bald angenommen wird und Boulist*innen dort bei einer guten Flasche Rotwein ihrem Freizeitsport frönen.

Wem der Weg in die Stadtmitte zu weit ist, der kann seine Kugeln auch auf dem Benediktinerplatz platzieren oder am Seerhein auf Höhe Otto-Adam-Straße. In den Strandbädern in Dingelsdorf und Wallhausen gibt es ebenfalls Boule-Plätze. Zudem haben der Bouleclub Konstanz (im Rosmarinheideweg) und der TSV Dettingen am dortigen Rasensportplatz eine Boule-Anlage.

Mag sein, dass nun manche ihre gesundheitsbewusste Stirn runzeln und in Schnappatmung verfallen, denn auf der Laube ist doch bisweilen mit benzingeschwängerter Luft zu rechnen, wenn vor allem an Samstagen die PKW-Horden aus nah und fern ihr Blech in die Stadt pressen. Da aber die Verwaltung angeblich daran arbeitet, die Innenstadt weitestgehend vom motorisierten Individualverkehr zu befreien (ähem…), besteht leise Hoffnung auf abgasfreiere Zeiten.

Warten wir´s einfach mal ab.

Text: (Mit Material des städtischen Pressereferats) und Bild: hr