Wirklich neue Neue Musik

Mit seinem Programm „Traces and Trajectories“ [wörtlich übersetzt etwa: Fährten und Flugrouten] zieht das Basler Ensemble neuverBand gerade durch die Schweiz und legt bei dieser Gelegenheit auch einen Abstecher nach Konstanz ein. Die sieben Musikerinnen und zwei Musiker präsentieren richtig neue Musik, darunter auch schweizerische und gewiss auch Konstanzer Erstaufführungen. Veranstaltet wird auch dieses Konzert vom HighNoon e.V.

Die Veranstalter und das Ensemble charakterisieren das Programm des Sonntagmittags im Speichersaal des Konzils so:

Dieses Programm präsentiert fünf Stücke, die über einen Zeitraum von etwa dreißig Jahren komponiert wurden, aber vereint sind durch die Neigung ihrer Autoren, Idiome aus der Popkultur, insbesondere der Rockmusik, zu übernehmen. Indem neuverBand diese Werke in Kombination präsentiert, versucht es, den langsamen Vormarsch zu veranschaulichen, der die Entwicklung unserer musikalischen Tradition kennzeichnet, und das komplexe Beziehungsgeflecht, in dem jedes Werk steht.

Im Mittelpunkt des Programms „Traces and Trajectories“ steht neben Schweizer Erstaufführungen von Werken von Rebecca Saunders und Bernhard Gander ein neues Werk des schweizerisch-argentinischen Komponisten Fernando Garnero (mit Sitz in Genf und Paris, derzeit in der Villa Medici in Rom tätig). Garneros Musik zeichnet sich durch ein „Zusammenfügen und Manipulieren von kulturellen Objekten aus, flexibel und bedeutungsvoll, offen für eine ständige Rekontextualisierung, die wir als Fragmente, Überreste und Spuren wahrnehmen können“.

Abgerundet wird das Programm durch Werke von Fausto Romitelli und Oscar Bianchi. Dieses Projekt ist Teil der ständigen Bemühungen des Ensembles neuverBand, Verbindungen zu historischem Repertoire und/oder historischen/kulturellen Kontexten zu nutzen, die weithin bekannt und verstanden sind, um neue Musik einem breiteren Publikum zugänglicher zu machen.

Das Ensemble neuverBand wurde 2012 von Absolventen des Masterstudiengangs in zeitgenössischer Musik der Hochschule für Musik Basel gegründet. Die Kammermusikformation widmet sich der Verbreitung und der Vermittlung eines breiteren Verständnisses der Kunstmusik des 20. und 21. Jahrhunderts. Durch häufige Kollaborationen mit aufstrebenden KomponistInnen soll das existierende Repertoire erweitert werden, darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt auf der Aufführung unbekannter, selten aufgeführter Musik bzw. Musik von KomponistInnen, die außerhalb ihrer Herkunftsländer kein breiteres Publikum haben.

Seit seiner Gründung hat neuverBand etwa vierzig Werke von KomponistInnen aus Australien, Frankreich, Südkorea, Slowenien, Schweden, den USA und der Schweiz in Auftrag gegeben, außerdem Schweizer Erstaufführungen von Werken finnischer, französischer, slowenischer, koreanischer, amerikanischer und australischer Komponisten gespielt. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Ensemble einen festen Platz in der Szene der zeitgenössischen Musik in der Schweiz erarbeitet.

Was: „Traces and Trajectories“. Wer: neuverBand (Anja Clift: Flöte; Valentina Štrucelj: Klarinette, Alicja Pilarczyk: Violine, Nora Vetter: Viola, Benjamin Coyte: Violoncello, Chris Moy: Gitarre, Nejc Grm: Akkordeon Noa, Mick: Saxophon, Friederike Scheunchen: Dirigentin. Wann: 26. Juni 2022, 12.00 Uhr. Wo: Speichersaal des Konzils, Hafenstraße 2, 78462 Konstanz. Wofür: Eintritt: 10 € (6 € ermäßigt) an der Kasse. Wer veranstaltet’s: HighNoon – Freunde Neuer Musik e.V.

Text: MM/red, Bild: neuverBand