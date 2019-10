Wir können alles – außer Aufzug

Die gute Nachricht im Juni war: Der Aufzug am Bahnhof (im Bild links) ist fertig. Die schlechte: Er funktioniert bis heute nicht, denn es gibt noch Probleme mit den eingebauten Notrufknöpfen. Und das seit mittlerweile fast fünf Monaten!

Somit müssen sich die Fahrgäste weiterhin durch die völlig versiffte Unterführung quälen und ihre schweren Koffer selber schleppen, denn auch das Transportband ist lediglich eine Attrappe. Willkommen im kulturellen Oberzentrum am Bodensee.

Ähnliches ist vom Technischen Rathaus an der Laube zu berichten, in dem auch das Bürgerbüro untergebracht ist. Seit gut einer Woche streikt auch da der Aufzug (im Bild rechts). Das führte dann dazu, dass der Behindertenbeauftragte Stephan Grumbt nicht an der Sitzung des Technischen- und Umweltausschusses teilnehmen konnte, denn dieses Gremium tagt im sechsten Stock.

hr (Text & Fotos)