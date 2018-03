„Wir haben die Nase (immer noch) voll!“

Infostand von „Frauen helfen Frauen in Not e.V“. am 8. März von 10 bis 15 Uhr in der Konstanzer Rosgartenstraße, Höhe Rosgartenmuseum: Taschentuchaktion in Kooperation mit Apotheken.

Am morgigen Donnerstag, 8.März, gibt es zum Internationalen Frauentag auch einen Infostand in der Rosgartenstraße in Konstanz. Dort werden Taschentuchpackungen mit dem Slogan „Gewalt an Frauen-Wir haben die Nase voll!“ ausgegeben und frisch gebackene Waffeln gegen eine Spende angeboten. Auch in Konstanzer Apotheken startet gleichzeitig an diesem Tag die Ausgabe der Taschentücher

Die Beratungsstelle des Vereins „Frauen helfen Frauen in Not e.V., Konstanz“ leistet seit über 20 Jahren Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit für von Gewalt betroffene Frauen im gesamten Landkreis Konstanz. Die Themen umfassen vor allem häusliche und sexualisierte Gewalt, aber auch Stalking, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und zunehmend auch digitale Gewalt.

Nähere Informationen zur Arbeit der Beratungsstelle, am Donnerstag zwischen 10 und 15 Uhr vor Ort am Stand oder auch unter www.gewaltgegenfrauen.de.

MM