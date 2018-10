Wir backen uns unsere Lehrer selber

Mit einer fantasievollen Aktion protestiert der Gesamtelternbeirat Konstanz gegen den Lehrermangel im Land: Zum „Lehrerbacktag“ laden die beiden rührigen Vorsitzenden Alexandra Bek und Petra Rietzler am Samstag, 20. Oktober, von 11.30 bis 13.00 Uhr auf den Münsterplatz ein.

Im bundes- wie im internationalen Vergleich ist Baden-Württemberg bei den Ausgaben für Schule und Bildung schon jetzt im untersten Drittel angelangt. Die Landesregierung, Regierungspräsidien und alle Schulämter formulieren als Ursache, dass sie „keine Lehrer backen können“. Die Eltern reagieren auf ihre Weise: Sie backen sich ihre Lehrerinnen und Lehrer selber.

Bek und Rietzler schreiben dazu: „Bitte backen Sie mit, das Backrezept finden Sie anbei. Die im ganzen Land von Eltern gebackenen Lehrer werden am landesweiten Lehrerbacktag an Politiker und Schulleitungen überreicht. In Konstanz übergeben wir der grünen Landtagsabgeordneten Nese Erikli einen extra großen Lehrer mit dem Auftrag, unsere Forderungen nach Stuttgart zu tragen. Auch die Schulleiter der Konstanzer Schulen bekommen gebackene Lehrer von uns – wir hoffen auf rege Teilnahme“.

Fünf Forderungen an die Politik

1. Das Einstiegsgehalt aller LehrerInnen muss bei A13 liegen: Das Grundschullehramt muss dem anderer Schularten gleichgestellt werden. Sonst fällt die Lehrerversorgung an Grundschulen auf unter 70 Prozent.

2. Mehr Studienplätze für das Grundschul-Lehramt: Ein Numerus Clausus von 1,3 zeigt, dass die letzten Landesregierungen die Entwicklung der Schülerzahlen komplett verschlafen haben.

3. Wir müssen zu anderen Ländern aufschließen, die in internationalen Bildungsvergleichen besser abschneiden: Wir brauchen Schulsozialarbeit an allen Schulen und im vernünftigen Umfang – nicht bloß ein/e SchulsozialarbeiterIn auf 1500 SchülerInnen. Wir brauchen SchulpsychologInnen nicht nur an Schulämtern, sondern direkt an den Schulen – und nicht nur einmal die Woche. Wir brauchen pädagogische AssistentInnen und je nach Schulart auch Ergo- und PhysiotherapeutInnen vor Ort.

4. VertretungslehrerInnen müssen unbefristet eingestellt werden: Wenn VertretungslehrerInnen weiterhin vor den Sommerferien entlassen werden, unterrichten sie nach den Ferien in einem anderen Bundesland, das diese unsägliche Praxis beendet hat. So vertreiben wir dringend benötigte Lehrkräfte.

5. Wir brauchen SchulverwaltungsassistentInnen an den Schulen zur Entlastung der Schulleitungen: Wir müssen jetzt sofort begingen, multiprofessionelle Teams an all unseren Schulen zu installieren. Wir müssen jetzt sofort beginnen, Schulleitungen und Lehrkräfte zu entlasten, damit sie sich voll auf die Schulentwicklung und den Unterricht konzentrieren können.

Wir wissen, dass das nicht billig werden wird – aber gespart haben die Landesregierungen lange genug an unseren Kindern.

Lehrer backen – das Rezept

Immer wieder betont die Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg angesichts des erschreckenden Lehrermangels, dass sie schließlich keine Lehrer backen könne. Aber macht es sich Frau Eisenmann da nicht viel zu einfach? Wir meinen: In der Tat! Deshalb begab sich der Landeselternbeirat in die Versuchsküche und arbeitete hart an einer Lösung. Und endlich haben wir die Lösung gefunden.

Hier unser Rezept zum LEHRERBACKEN (Grundrezept für 6 LehrerInnen):

600 g Mehl

40 g Hefe

250 ml lauwarme Milch

100 g zerlassene Butter

2 Eier

60 g Zucker

1 Prise Salz

½ abgeriebene Zitronenschale oder Zitroback

1 Pkt. Vanillezucker

Rosinen für Augen und Mund

Zuckerschrift für die Fächerbezeichnungen

Eigelb zum Bestreichen

Sieben Sie das Mehl in eine Schüssel und drücken Sie eine Mulde hinein. Dort bröckeln Sie die Hefe hinein und verrühren diese mit etwas Zucker, der lauwarmen Milch und mit etwas Mehl zu einem Vorteig. 15 Minuten an einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen.

Verarbeiten Sie den Vorteig, das Mehl, Eier, Butter, Salz, Zucker, Vanillezucker und Zitronenschale zu einem geschmeidigen Teig. 15 Minuten an einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen. Teig durchkneten – er muss sich von der Schüsselwand lösen und darf nicht kleben. Wenn er zu weich oder feucht ist, zerlaufen die LehrerInnen.

Rollen Sie den Teig ca. 1 cm dick aus. Schneiden Sie die LehrerInnen aus. Drücken Sie die Rosinen hinein und bestreichen Sie alles mit dem verquirlten Eigelb. Backen Sie die LehrerInnen auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Backofen 10-15 Minuten bei 210 °C oder mit Heißluft bei 180 °C. Wenn die LehrerInnen abgekühlt sind, verzieren Sie diese mit farbigem Zuckerguss.

Alexandra Bek und Petra Rietzler, GEB Konstanz und Landeselternbeirat Ba-Wü