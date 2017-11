Wie verändert sich das Siemens-Areal?

Auf dem 70 000 Quadratmeter großen Gelände zwischen Bücklestraße und Bahnlinie entsteht in Konstanz ein neuer Wohn- und Lebensraum. Die Firma i+R aus Vorarlberg konzipiert in Kooperation mit der Stadt die Nachnutzung des ehemaligen Siemens-Areals. Am 10. November wird nun erstmals die Bevölkerung eingeladen, sich beim Quartiersrundgang ein Bild zu machen und die Projektentwickler persönlich kennenzulernen.

Für das ehemalige Siemens-Areal, so Firmenvertreter, sei eine gemischte Nutzung – etwa zwei Drittel Wohnbau und ein Drittel Gewerbe – geplant. Bestandsgebäude werden adaptiert, rund ein Viertel der Fläche soll grün bleiben. Eine noch bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr und Wegeverbindungen sollen eine optimale Vernetzung mit dem Umfeld gewährleisten. Genauere Ergebnisse liefert ein städtebaulicher Wettbewerb, den Projektentwickler i+R Wohnbau ausschreibt. Ein Ergebnis soll 2018 vorliegen. Die ersten Bagger werden voraussichtlich 2020 auffahren.

Um sich ein Bild vom 70 000 Quadratmeter großen Gelände und den teils denkmalgeschützten Gebäuden zu machen, werden Konstanzer und Konstanzerinnen am 10. November ab 13.30 Uhr zum Quartiersrundgang eingeladen. Den Besichtigungswunsch äußerten Anrainer bei einem Informationsabend im Juni. Treffpunkt ist der Haupteingang des ehemaligen Siemens-Areals in der Bücklestraße 1-5 (s. Foto). In 30-Minuten-Intervallen werden bis 15.30 Uhr Führungen angeboten. Vor Ort wollen Projektentwickler über den Planungsstand und Referenzprojekte berichten.

„Wir sind ein überwiegend im Bodenseeraum tätiges Familienunternehmen, auf Nachhaltigkeit bedacht und haben Erfahrung in der Nachnutzung ehemaliger Industriestandorte vorzuweisen“, beschreibt Projektentwickler Andreas Deuring das Unternehmen. Der 10. November dient dem Kennenlernen. Zu einem Bürgerforum lädt i+R am 13. Dezember um 19 Uhr in den Wolkensteinsaal des Kulturzentrums am Münster (Wessenbergstraße 43). Hier sollen die Nutzung, die Grünflache und der Verkehr thematisiert werden.

MM/hpk

Termine:

10. November, 13.30 Uhr: Quartiersrundgang im Siemens-Areal (Bücklestraße 1–5)

13. Dezember, 19.00 Uhr: Bürgerforum im Kulturzentrum am Münster (Wessenbergstraße 43)

