Wie schaffen wir Klimagerechtigkeit? (1)

Warum passiert so wenig beim Klimaschutz? Warum stehen wir heute da, wo wir stehen? Und was müsste getan werden, damit die Menschheit doch noch die Kurve kriegt? Über diese Fragen referiert Manuel Oestringer von den Fridays for Future Konstanz immer wieder – zuletzt am vergangenen Freitag anlässlich der Nachhaltigkeitstage von Uni und HTWG.

In seinem sehr fundierten, sehr anschaulichen Vortrag, der auch als Video auf Youtube steht, greift Osteringer die wichtigsten aktuellen Themen auf. Zum Beispiel: Lassen sich ein halbwegs akzeptabler Lebensstandard und ein Leben innerhalb der planetaren Grenzen überhaupt vereinbaren? Im Laufe der Zeit (und aufgrund starker Bewegungen) haben sich in den westlichen Industrieländern vergleichsweise hohe soziale Standards durchsetzen können – aber gleichzeitig überschreiten diese Gesellschaften die ökologisch gerade noch vertretbaren Grenzen bei weitem. Bei den ärmeren Staaten etwa in Afrika oder Südostasien ist es genau umgekehrt.

Wie sind wir dahin gekommen? Wie konnte sich ein Wirtschaftssystem global durchsetzen, das Ungleichheit fördert und dafür sorgt, dass viele Menschen in Armut leben? Oestringer gibt darauf viele Hinweise: Er schildert die Anfänge der Kolonisierung des globalen Südens, analysiert die Ausbeutung durch die Kolonialmächte, erzählt beispielsweise von den vielen US-Militärinterventionen in Lateinamerika und beleuchtet die verheerenden Strukturanpassungsprogramme von Internationalem Währungsfonds und Weltbank. Warum taugen die offiziellen Armutsbekämpfungsprogramme so wenig? Wer versaut hauptsächlich das Klima? Was sind die globalen Knackpunkte, die bisher ein gemeinsames Vorgehen der Weltgemeinschaft verhinderten? All das behandelt Oestringer, der auch der Klima-Blog-Redaktion angehört, im ersten Teil seines Vortrags (hier klicken).

Den zweiten Teil über gesellschaftliche Lösungsmöglichkeiten stellen wir Anfang nächster Woche vor.

Text: pw / Bild: FFF Konstanz / Wer das Video sehen will: einfach das Bild anklicken.