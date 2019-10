Wie geht eigentlich Solidarische Landwirtschaft?

Produzenten und Abnehmer Hand in Hand – statt mit zahlreichen Zwischenhändlern gegeneinander und gegen die Umwelt? Regelmäßig frische Bio-Lebensmittel aus der Region zu für Anbieter wie Verbraucher fairen Preisen? Wie und dass das tatsächlich funktioniert, zeigt der Verein „Solidarische Landwirtschaft Konstanz“ am Sonntag in einer Informationsveranstaltung in Konstanz, zu der er alle Interessierten einlädt. Einen Monat später können sich die Mitglieder dann Anteile an der Ernte 2020 sichern.

Regionales Gemüse aus ökologischem Anbau, saisonal und ohne Überproduktion, für und getragen von der Gemeinschaft – so liest sich vereinfacht das Konzept „Solidarische Landwirtschaft“.

Was is(s)t SoLawi überhaupt?

In einer solidarischen Landwirtschaft teilen sich Erzeuger und Konsumenten die Ernte und tragen gemeinsam Kosten und Risiken. Dabei wird besonderer Wert auf regionale Erzeugung und Verteilung, ökologische Produktion und saisonales Sortiment gelegt. Die garantierte Abnahme der Produkte vermeidet Lebensmittelverschwendung und sorgt für eine unabhängige, gesunde und nachhaltige Ernährung.

Die SoLawi Konstanz, die es seit Frühjahr 2018 gibt, hat derzeit rd. 200 Mitglieder und 150 Gemüseanteilnehmer. Sie wird mit ihrem Kooperationsgärtner von der Reichenau auch in ihrem 3. Vegetationsjahr 2020 frisches Biogemüse für ihre Mitglieder erzeugen, welches an 10 Verteilstationen ausgeliefert wird.

Einsteiger willkommen

Die Planungen für das Produktionsjahr 2020 sind bereits voll im Gange. Wie in jedem neuen SoLawi-Jahr besteht hier die Möglichkeit für Interessierte, mit in die SoLawi einzusteigen und für das Produktionsjahr Gemüse zu beziehen. Die Mitgliedschaft ist Voraussetzung für den Bezug von Gemüse. Interessenten sind herzlich zur Infoveranstaltung eingeladen, die am Sonntag, den 20. Oktober um 14 Uhr im Wolkensteinsaal im Kulturzentrum stattfindet. Dort wird ausführlich über die SoLawi Konstanz, den Gemüseanbau und -bezug informiert. Hier stellt sich auch unser Gemüsebauer mit Anbauplan vor, und offene Fragen werden beantwortet.

In der Bieterrunde, die einen Monat später am Sonntag, den 24. November, um 14 Uhr ebenfalls im Wolkensteinsaal stattfinden wird, werden dann die Gemüseanteile unter den interessierten Mitgliedern vergeben.

Kontakt: Solidarische Landwirtschaft Konstanz e.V., Joseph-Belli-Weg 5, 78467 Konstanz

www.solawi-konstanz.de

MM/red (Symbolfoto: Luciana Samos)