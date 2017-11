Eine Erzieherin, die ohne Nebenjob nicht auskommt, ein Unternehmer vor der Pleite, weil er sich dem Lohndumping verweigert, ganze Branchen, die auf Schein­selbstän­dig­keit fußen? Mit System werden Millionen unter die Armutsgrenze gedrückt. Deutschland, eine Mittelschichtsrepublik mit sozialer Marktwirtschaft? Der Autor Albrecht Kieser ist diesen Fragen auf der Spur – morgen in der hörBar im Gewölbekeller des Konstanzer Kulturzentrums.

Im Namen des globalen Wettbewerbs sorgen Arbeits- und Sozialgesetze dafür, dass jeder fünfte Deutsche heute von Armut bedroht ist. Ist diese Entwicklung im globalisierten Kapitalismus schicksalhaft? Haben wir uns damit abzufinden, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt zerstört wird, weil er dem Streben nach Produktivität und maximalen Profit im Wege steht?

Albrecht Kieser (Foto) hat daraus ein Radio-Feature für den WDR gemacht, das die hörBar jetzt in Konstanz präsentiert. Der Autor lebt in Köln und hat Sozialwissenschaften studiert. Nach unterschiedlichen Tätigkeiten als Berufsschullehrer, Sozialarbeiter, Hilfsarbeiter und Werkzeugmacher war er Quereinsteiger in den Journalismus. Seit 1995 ist er im Rheinischen Journalistenbüro als freiberuflicher Autor u.a. für den Hörfunk tätig.

Die hörBAR im Gewölbekeller bietet ihren Besuchern die Möglichkeit, Radio live zu erleben. Gemeinsam hört man eine Stunde lang einfach nur zu und kommt dann mit den Autoren ins Gespräch: über ihre jeweiligen Themen, ihre Recherchen und Erfahrungen und ihre Arbeit als Hörfunkautoren. Die Veranstaltungsreihe von RAUM³ wird konzipiert und moderiert von Judith Zwick; gefördert wird die hörBAR durch den Kulturfonds der Stadt Konstanz.

MM/hpk (Foto: Arbeiterfotografie)

„Programmierter Abstieg – Wie Deutschland Prekariat erzeugt“. Von und mit Albrecht Kieser. Produktion: 2016/WDR

16. November 2017 | 20:00 Uhr | Gewölbekeller

Eintritt: 8,- ermäßigt und 10,- Euro

Tickets: unter info@raum3.info oder an der Abendkasse

Infos: www.raum3.info

Kontakt: Judith Zwick unter info@raum3.info oder telefonisch unter 07531-3621269.