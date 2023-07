Wettbewerb: Was bedeutet für dich als Mädchen „Girl Power“?

Die AG Mädchenarbeit veranstaltet zum internationalen Weltmädchentag wieder einen Kreativwettbewerb. „Was bedeutet für dich als Mädchen ‚Girl Power‘?“ ist das Thema. Mitmachen können Mädchen zwischen 6 und 18 Jahren, die in Konstanz wohnen oder zur Schule gehen.

Dieser Kreativwettbewerb zum Weltmädchentag richtet sich an Mädchen in drei verschiedenen Altersgruppen. Eine Jury aus der AG Mädchenarbeit gemeinsam mit Fachleuten und Persönlichkeiten aus der Region wird dann über die Gewinnerinnen entscheiden. Es winken Preise wie Gutscheine für Eintritte oder zum Einkaufen. Die Preisverleihung wird am 13. Oktober 2023 um 15.30 Uhr stattfinden.

Veranstaltet wird der Wettbewerb von der AG Mädchenarbeit Konstanz, einer Arbeitsgemeinschaft aus Jugend- und Schulsozialarbeit, deren Geschäftsführung bei der Leitung der städtischen Chancengleichheitsstelle, Julika Funk, sowie dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. liegt.

Die Form der Umsetzung ist frei: Egal ob Text, Geschichte, Gedicht, Foto oder ein selbst gedrehtes Video. Die Beiträge können ab sofort an die Chancengleichheitsstelle, Kanzleistraße 15, 78462 Konstanz geschickt, dort persönlich abgegeben oder hier hochgeladen werden. Hier gibt es auch weitere Informationen zum Wettbewerb. Einsendeschluss ist der 22.09.2023. Fragen beantwortet die Chancengleichheitsstelle unter 07531/900-2285, -2286 oder per E-Mail.

Es sind einige Teilnahmebedingungen zu beachten, vor allem brauchen Mädchen unter 18 Jahren die Zustimmung ihrer Eltern. Weitere Anregungen, Bedingungen, Formulare usw. gibt es hier.

