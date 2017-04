Wettbewerb Digitale Stadt: Konstanz ist raus

Wie der Ausrichter des Wettbewerbs, der IT-Branchenverband Bitkom, heute bekannt gab, gehört Konstanz nicht zu den Teilnehmern an der zweiten Runde. Bundesweit beteiligten sich 14 Kommunen mit Einwohnerzahlen zwischen 100 000 und 150 000 an dem privatwirtschaftlichen Wettbewerb. Gelockt hatte Verwaltung und Gemeinderat die Aussicht auf Sponsorengelder in bis zu zweistelliger Millionenhöhe aus der Wirtschaft für den zur „Modellstadt“ gekürten Sieger, der nun unter den fünf Teilnehmerstädten ausgemacht wird, die es auf die „Shortlist“ geschafft haben (Darmstadt, Heidelberg, Kaiserslautern, Paderborn und Wolfsburg). Über die Konsequenzen für die hochfliegenden Konstanzer Digitalisierungspläne werden nun Verwaltung und Gemeinderatsgremien zu beraten haben. Morgen steht das Thema im Wirtschaftsausschuss auf der Tagesordnung. – jüg