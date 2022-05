Wenn zum Glück wirklich alles schiefgeht

Molière ist verzweifelt, diese Aufführung steht unter keinem guten Stern: Das Theater wurde für den Louvre-Neubau abgerissen, das Bühnenbild wurde im Winter verheizt, und das neue Stück ist noch gar nicht fertig. So ein Pech! Aber es gibt ja ein Werk, das immer funktioniert. Und so entschließt sich Molière am Donnerstag, dem 5. Mai 2022, um 20 Uhr, spontan, in der Stadthalle Singen einfach „Die Streiche des Scapin“ zu zeigen. Zum großen Glück für das Publikum!

Die Schauspieltruppe ist unvorbereitet und textunsicher, Molière schlüpft kurzerhand selbst in die Rolle des Scapin – und schon nimmt das „Stück im Stück“ Fahrt auf. Darin geht es um zwei wohlhabende Kaufleute, deren Söhne Léandre und Oktave sich während ihrer Abwesenheit leider in zwei mittellose Mädchen vergucken. Léandre verliebt sich in Zerbinette, die unter fahrendem Volk aufgewachsen ist. Octave ist Feuer und Flamme für Hyacinte, ein armes Mädchen unbekannter Herkunft. Wie können es die beiden jungen Männer wagen! Schließlich hatte die Väter doch schon vereinbart, dass der Sohn des einen die Tochter des anderen ehelichen soll. Glücklicherweise bietet Scapin, Léandres gerissener Diener, seine Hilfe an. Allerdings nicht ganz uneigennützig: In Wirklichkeit hat es das Schlitzohr auf das Vermögen der Kaufleute abgesehen.

Das Neue Globe Theater präsentiert „Die Streiche des Scapin“ mit Pannen und Anekdötchen der Theaterschaffenden zu allen Zeiten und wirft somit einen augenzwinkernden Blick hinter die Kulissen eines fahrenden Theaters. Die Schauspieltruppe wurde 2015 in Potsdam gegründet und steht, ausgehend von Shakespeares Globe Theater im London des 16./17. Jahrhunderts, für die Idee, die Essenz der dort entwickelten Spielweise auf heutige Theaterrealitäten zu übertragen. Mit „Die Streiche des Scapin“ zeigt das Ensemble eine der erfolgreichsten Theaterkomödien. Um 19:15 Uhr bietet Regisseur und Schauspieler Kai Schrickel eine Einführung an.

