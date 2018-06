„Welches Europa wollen wir?“

Die Wahl zum Europäischen Parlament im kommenden Jahr steht im Mittelpunkt des SPD-Kreisparteitages, der am Donnerstag, 14. Juni, im Speicher-Saal des Konstanzer Konzil-Gebäudes stattfindet. Gast ist die Vizepräsidentin des Europa-Parlaments, Evelyne Gebhardt.

Der SPD-Kreisvorsitzende Tobias Volz erinnert daran, dass in vielen Mitgliedsländern der Europäischen Union offene Gegner der europäischen Einigung an Regierungen beteiligt sind und entsprechend agieren. Daher gehe es bei der anstehenden Neuwahl des Europäischen Parlaments im kommenden Jahr um viel.

Mit der langjährigen Europa-Abgeordneten Gebhardt wollen die Sozialdemokraten über die Ziele der Europapolitik diskutieren. Evleyne Gebhardt wurde 1954 in Paris geboren und lebt seit 1975 in Deutschland. 1994 wurde sie erstmals ins Europäische Parlament gewählt, dessen stellvertretende Präsidentin sie seit dem vergangenen Jahr ist. Sie gehört dem Ausschuss für den Binnenmarkt und Verbraucherschutz an.

Der SPD-Kreisparteitag wählt außerdem drei Delegierte für die Landesvertreter­versammlung zur Europawahl, die die SPD-Europakandidaten aus Baden-Württemberg bestimmt. Der Parteitag ist öffentlich. „Wir freuen uns über alle Bürger, die über die Zukunft Europas mit uns diskutieren wollen“, so Volz.

MM