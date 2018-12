Weihnachtsgratifikation für das BoFo

Na also, geht doch! Da das Bodenseeforum dieses Jahr so erfolgreich durchstarten konnte, gewährten gestern die Mitglieder des HFA (Haupt- und Finanzausschuss) der florierenden Hütte am Seerhein ein vorweihnachtliches Geschenk. Mit großer Mehrheit sprachen sie sich dafür aus, dem Goldesel am Bodensee rund 650.000 Euro extra zuzuschustern. Denn Leistung, so der Tenor, müsse belohnt werden. Nur drei miesepetrige Stinkstiefel waren dagegen: Günter Beyer-Köhler und Till Seiler (Freie Grüne Liste), dazu Holger Reile (Linke Liste). Endgültig entscheidet kommende Woche der Gemeinderat.