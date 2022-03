Wegwerfen war gestern – Kreislaufwirtschaft ist angesagt

Wir Menschen bekommen gerade auf ganz vielen Ebenen zu spüren, dass dieser Planet sich nicht weiter von uns „ausschlachten“ lässt: Klimakatastrophe, Biodiversitätsverlust, Massensterben von Tieren (einschließlich dem Menschen) und Pflanzen. All dies v.a. mit ausgelöst von unserem Wahn „immer mehr, immer weiter, immer höher“ und der Art, wie heute industriell produziert wird: Was kaputt ist, wird eher weggeworfen als repariert (weil das oft gar nicht mehr geht).

Aber wirklich jede und jeder kann daran ohne großen Aufwand etwas ändern – z.B. wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zukommen lassen.

Es gibt in Konstanz schon seit einiger Zeit Sammelstellen für Althandys. Das Netzwerk „BürgerEngagement“ hat dazu ein Blatt erstellt, in welchen Geschäften man seine alten Handys abgeben kann, die dann repariert oder fachgerecht recycelt werden (auf der einen Seite: Wiedereinsatz der Geräte oder Rückgewinnung der darin enthaltenen Rohstoffe wie Tantal, Wolfram, Kupfer, Silber oder Gold. Auf der anderen Seite: Entlastung unserer Gesundheit und der Umwelt vor den enthaltenen Schadstoffen, die ansonsten oft im Hausmüll landen). Der Erlös durch die Althandys kommt dann Umwelt- und Naturschutz-Projekten z.B. des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) oder der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zugute. Machen Sie also mit – bringen Sie Ihre alten Geräte an einer der unten genannten Sammelstellen vorbei – und machen Sie Werbung dafür, damit andere mitziehen. Dadurch helfen Sie mit, den Rohstoffverbrauch und die damit meist verbundene Natur- und Mitweltzerstörung zu reduzieren sowie die Vertreibung indigener Volksstämme zu verhindern, auf deren angestammten Gebieten diese Rohstoffe oft liegen.

Abgabestellen, Stand 8. März 2022 :

– Bäckerei Menge, Gottlieberstr. 42

– Stadtbücherei, Münsterplatz

– Reformhaus Fritschi, Stephansplatz

– Treffpunkt Tannenhof, Am Tannenhof 2

– Quartiersladen Allmannsdorf, Mainaustr. 166

– Treffpunkt Petershausen, Georg- Elser- Platz

– Quartierszentrum Berchen- Öhmdwiesen, Allensteiner Str. 1 B

– Weltladen Konstanz, Rheingasse 13

– Weltladen Dettingen, Dingelsdorfer Str. 2

– „Silo“, Unverpacktladen & Cafe, Obere Laube 65

– Das Voglhaus, Cafe & Kaufhaus, Wessenbergstr. 8

– DRK Kleiderladen, Kleiderwerk, Von- Emmich- Str. 2

Übrigens: Fast alle Optik- Fachgeschäfte sammeln alte Brillen und stellen diese nach Aufbereitung den Menschen im globalen Süden zur Verfügung.

Text: Carsten Trost, Bild: Bruno /Germany auf Pixabay