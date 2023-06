Wegen Unfähigkeit immer noch geschlossen

(hr) Anfang April konnte man einer Pressemeldung der Stadt entnehmen, dass der geplante Kiosk nebst öffentlichem WC am westlichen Ende der Seerheinpromenade „spätestens“ am 15. Mai eröffnet werde. Das ist nun sechs Wochen her, aber der Laden ist immer noch verrammelt.

Ursprünglich sollte CoyCoy e.V. der Betreiber sein, der allerdings nicht in der Lage war, das Projekt fertigzustellen. Somit ging es Anfang 2023 im Zuge einer Neuausschreibung an die Vauna & Vlora GmbH. Man erinnere sich: Die Baugenehmigung für den Kiosk wurde bereits 2018 erteilt, die Baufreigabe ein Jahr später (!) seemoz hat bei den zuständigen städtischen Stellen nachgefragt und um Aufklärung gebeten. Eine Antwort steht noch aus.