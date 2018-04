Wasserbus auf Probe

Die Wasserbuslinie auf dem Konstanzer Seerhein wird Wirklichkeit. Das zumindest planen Stadt und die Bodensee-Schiffsbetriebe. Dazu ist ein Probelauf vorgesehen, denn noch ist nicht sicher, ob das funktionieren kann und ob sich das rechnet. Ab Ende Mai soll daher die MS „Reichenau“ auf die Reise geschickt werden. Zur Probe. Immer nur samstags.

Mit zwei Schiffen ist der ganzjährige Betrieb einer Wasserbuslinie zwischen dem Bodenseeforum und dem Hafen geplant. Hierzu starten die Bodensee-Schiffsbetriebe am 26. Mai 2018 immer samstags einen Probebetrieb mit der „Reichenau“. Die Testzeit läuft bis zum 15. September 2018. Das Schiff hat Platz für 250 Gäste und wird in dieser Zeit samstags zwischen 10:15 und 19:45 Uhr zwischen dem Steg am Bodenseeforum und dem Konstanzer Hafen verkehren.

Es gelten die Bustickets der Stadtwerke Konstanz beziehungsweise das Kombiticket des P+R-Parkplatzes am Bodenseeforum. Die einfache Fahrt mit dem Wasserbus in die Stadt dauert 13 Minuten. Abfahrt am Steg beim Bodenseeforum ist immer zu den Minuten 15 und 45. Zurück geht es ab dem Konstanzer Hafen, Anlegesteg 4, jeweils zur vollen und zur halben Stunde. Eine Ausnahme gibt es zum Seenachtfest am 11. August, da verkehrt nur der Shuttlebus.

MM/hpk (Foto: BSB)