Was hinter den Bildern liegt

Die Konstanzer Fotografin Franzis von Stechow ist für ihre Porträts berühmter Persönlichkeiten aus Kunst, Wissenschaft und Politik bekannt. Sie gründete mit der Kuratorin Dorothee Cremer-Schacht die Projektgruppe „Fotografie am Bodensee“, die in ihren Ausstellungen der international bekannten Fotografie am See und der Fotokunst ein Forum geben. Im Palmenhaus wird sie jetzt über ihre Arbeit und Erfahrungen berichten.

Franzis von Stechow wurde 1946 in Dresden als Tochter zweier Fotografen geboren – Pan und Christine Walther. Sie ist aufgewachsen zwischen Kameras und Fotos im Atelier, zunächst in Dresden und später, nach der politisch motivierten Emigration ihrer Eltern aus der DDR, in Münster. Sie erlernte das Fotografie-Handwerk bei ihrem Vater und trat in seine Fußstapfen.

1969 kam sie mit ihrem Mann nach Konstanz und eröffnete ihr erstes Atelier im Dezember in der Rosgartenstraße. Seit 1999 arbeitet sie in ihrem Atelier im Neuwerk. Die engagierte Lichtbildnerin hat sich auch auf die fototechnische Gegenwart eingelassen, die digitale Bildproduktion. Das I-Phone ist ihr täglicher Begleiter.

An diesem Abend im Palmenhaus wird Franzis von Stechow ihre Arbeit reflektieren und natürlich auch mit Bildbeispielen aufwarten. Der Eintritt ist frei. Über Spenden für die Vortragenden, Künstlerinnen und Künstler freuen sich die Veranstalter*innen sehr.

Im Anschluss an eine Veranstaltung bietet der BUND einen Bio-Saft- und Weinausschank an.

Was: „Fotografie – Reflexionen über Porträt und Selbstbildnis“. Ein Vortrag von Franzis von Stechow. Eine Veranstaltung des Fördervereins Palmenhausareal/Paradies e.V.

Wann: Mittwoch, 21. Juni 2023, 19.30 Uhr.

Wo: Foyer im Palmenhaus Paradies, Zum Hussenstein 12, 78462 Konstanz. Zu erreichen mit der Buslinie 1, Haltestelle Döbelestraße.

Text: MM/red

Das Bild wurde von Franzis von Stechow zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um das Selbstporträt „Der grüne Katalysatormann mit dem roten Faden“ ihres Vaters Pan Walther, der sich als Porträt- und Landschaftsfotograf, vor allem aber auch als Professor für Fotografie an der FH Dortmund einen Namen gemacht hat. Franzis von Stechow hat bei ihm gelernt und ist gewissermaßen in seine Fußstapfen getreten.