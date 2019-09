Was denn nun, Herr Ramdohr?

Ulrich Richard Ramdohr, Besitzer der Immobilie, in dem lange das beliebte „Cafe Zeitlos“ beheimatet war, ist sich wohl nicht sicher, wie es um die Nachfolge bestellt sein soll. Zuerst wurde angekündigt (siehe Bild), ab 1.10. eröffne an dieser Stelle ein Bistro namens „Süßer Winkel“, neuerdings ist von einem „Cafe Bloggers“ die Rede. Wer einen Blick durch die verstaubten Fenster wirft, kann sich allerdings nicht vorstellen, dass dort tatsächlich in knapp einer Woche überhaupt etwas läuft. Das wäre auch kein Wunder, wenn man die Vorgeschichte kennt:

23. April: Baumfrevel am Stephansplatz?

24. April: Café Zeitlos: Anzeige gegen Ramdohr

23. Juli: Baumfrevel zu günstigen Konditionen?