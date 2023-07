Warnung: Das macht Spaß

Was tun während der Sommerferien? Den Eltern beim Schmelzen zuschauen? Ins Internet gucken, bis es leer ist? Oder nicht doch lieber lesen? Die Bibliotheken der Umgebung haben auch während der Ferien geöffnet und freuen sich über jeden Besuch.

Konstanz

Bis zum 9. September haben SchülerInnen der 1. bis 6. Klassen wieder die Möglichkeit, in der Stadtbibliothek dem „Heiß auf Lesen“-Club beizutreten. Clubmitglieder bekommen ein persönliches Logbuch, in das sie für jedes gelesene Buch in der Stadtbibliothek einen Stempel erhalten. Zudem gibt es pro Buch ein Los in den Lostopf für ein Gewinnspiel mit tollen Preisen.

Das Abschlussfest findet am 16. September um 15 Uhr im Wolkenstein-Saal statt. Für jedes Kind, das mindestens ein Buch gelesen hat, gibt es eine Urkunde. Außerdem nehmen alle Clubmitglieder automatisch an einer Verlosung teil, deren Gewinner ebenfalls beim Abschlussfest bekanntgegeben werden.

Weitere Informationen sind in der Kinder- und Jugendbibliothek telefonisch unter der Nummer 07531-900-2953 bzw. 07531-900-2957 oder per Mail unter bibliothek@konstanz.de erhältlich.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie hier.

Singen

Natürlich lädt die Singener Stadtbücherei ihre jungen Leserinnen und Leser (zwischen 10 und 14 Jahren) auch in diesem Jahr dazu ein, bei der Sommer-Leseclubaktion „Heiß auf Lesen“ mitzumachen. Die Teilnahme ist kostenlos, man benötigt auch keinen Bibliotheksausweis.

Die Aktion, die auch in zahlreichen anderen Bibliotheken in Baden-Württemberg stattfindet, hat gerade begonnen, und bei der Anmeldung gibt es wie immer eine kleine Überraschung. Der Leseclub endet nach den Ferien mit einer Abschlussparty am Freitag, 29. September 2023, bei der man sich schon jetzt auf den Auftritt eines Überraschungsgastes freuen darf. Außerdem gibt es Urkunden und eine Preisverlosung, wobei sich die Gewinnchancen mit jedem gelesenen Buch erhöhen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben zusätzlich die Chance, ein Familienwochenende in einer Jugendherberge in Baden-Württemberg oder eine Übernachtung im Europapark Camp Resort für vier Personen inklusive Parkeintritt zu gewinnen.

Weitere Informationen zum Leseclub gibt es auch auf der Homepage der Städtischen Bibliotheken sowie auf Facebook und Instagram.

Engen, Radolfzell, Trossingen und Tuttlingen

Diese Leseaktion findet überdies in den Büchereien von Engen, Radolfzell, Trossingen und Tuttlingen statt.

Allgemeine Informationen

Eine sehr ausführliche Broschüre mit weiteren Informationen für Eltern und Kinder gibt es hier.

Allgemeine Informationen finden Sie hier.

Texte: Veranstalter/red, Bild: Eigenes