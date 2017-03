Friedensgruppen aus der Schweiz, Deutsch­land und Österreich rufen zum schon traditionellen „Internationalen Bodensee-Friedensweg“ auf – dieses Mal am Oster­montag, 17. April, von 11.30 bis 16.15 Uhr in und durch Friedrichshafen. An insgesamt fünf Stationen im Stadtgebiet sprechen prominente Redner über verschiedene Aspekte des diesjährigen Mottos: „Von der Kriegslogik zur Friedenskultur“. Das Programm 2017 im Überblick:

10.36 Start auf Schweizer Seite in Romanshorn mit der Fähre (auch schon 9:36)

11.30 Auftakt am Romanshorner Platz in FN, Ankunft der Friedensläufer

1. Station Flüchtlingsheime in der Ailingerstraße:

Rüstungskonversion, Anne Rieger, Bundesausschuss Friedensratschlag, Kassel

2. Station Ernst Lehmann Straße/Fridolin Endraß-Platz:

Zivile Konfliktlösungen, Claudia Haydt, Informationsstelle Militarisierung, Tübingen

3. Station Konzertmuschel:

Europa und die Türkei, Claudia Friedl, Nationalrätin, St. Gallen

13.30 Mittagspause Adenauer Platz: Suppe+Brot, Friedensmarkt, Unterhaltung und Musik Ana Bienek und John Gillard mit Rhythm-Attac-Bodensee

14.30 Abschlusskundgebung: Mayor for Peace, Grußwort Oberbürgermeister i.V.

„Friedenskultur entwickeln – die zentrale Herausforderung für uns alle“

Andreas Zumach, UNO Korrespondent, Genf

15:30 Podiumsgespräch mit den RednerInnen im Gemeindehaus St.Nikolaus

16:15 Ende

Weitere Einzelheiten zum Bodensee-Friedensweg und zum Rahmenprogramm unter: www.Bodensee-Friedensweg.org

