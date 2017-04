„Volle Legalisierung von Cannabis macht Sinn“

Unter dem Motto „Legalisierung macht Sinn!“ hat die Linksjugend [‚Solid] Konstanz gemeinsam mit dem DHV (Deutscher Hanf Verband) dieses Jahr den Global Marijuana March (#GMM17) zum ersten Mal nach Konstanz geholt. Man trifft sich am Samstag, 6. Mai, um 15 Uhr am Münsterplatz, um dann gemeinsam Richtung Stadtgarten zu ziehen und dabei ein klares Zeichen für die Legalisierung von Cannabis zu setzen.

Seit März können kranke Menschen in Deutschland Marihuana auf Rezept erhalten, privat finanziert oder in schweren Fällen auch von der Krankenkasse bezahlt. Nach jahrzehntelanger Ignoranz gegenüber dem Leiden unzähliger Menschen hat die Bundesregierung endlich gehandelt – dank gewachsenem Druck von Gerichten und AktivistInnen. Ein guter Schritt, der vielen Betroffenen einen sicheren Zugang zu ihrem Medikament bieten und Deutschland zu einem der führenden Länder im Bereich ‚Cannabis als Medizin‘ machen wird. Aber die Linksjugend will mehr …

Die vollständige Legalisierung von Cannabis macht Sinn. Für die Betroffenen genauso wie für die Gesellschaft: Jugend- und Verbraucherschutz, Bekämpfung des kriminellen Schwarzmarkts, Steuereinnahmen und Einsparungen bei Justiz und Polizei. Die Liste der Argumente ist lang.

Deswegen demonstriert [‚Solid] Konstanz zum Global Marijuana March in dutzenden Städten Deutschlands, ebenso wie AktivistInnen in über 400 Städten weltweit. Mehr als 10 000 Menschen beteiligten sich im vergangenen Jahr in ganz Deutschland: „Für Freiheit, Toleranz und eine sinnvolle Drogenpolitik“.

MM/hpk

Facebook Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/1318850464859237/