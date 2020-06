Verkehrswende made in Konstanz

Fridays for Future Konstanz geht nun wieder zu regelmäßigen Freitagsdemonstrationen über. Am Freitag, den 12. 6., wollen die Konstanzer KlimaschützerInnen mit einer coronagerechten Fahrraddemo ein Zeichen für eine schnelle Verkehrswende setzen. Die letzten Wochen haben so manchen Menschen gezeigt, dass ein Leben mit weniger Verkehrs­lärm auch schön ist, und in manchen Städten zu einem teilweisen Umdenken geführt. Diesen Schwung wollen die Klimabewegten jetzt in normalere Zeiten hinüberretten.

Die aktuelle Situation für eine Verkehrswende in Konstanz zu nutzen, das fordern die jungen Klimaschützer*innen von Fridays for Future (FfF) und rufen deshalb am Freitag ab 17 Uhr zu einer Fahrraddemonstration unter Einhaltung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen auf. Die Demonstration soll am Herosé-Park mit einer kleinen Kundgebung beginnen. Anschließend möchten die Demonstrant*innen im Verbund durch die Konstanzer Innenstadt fahren, um ihrer Forderung nach einer schnellen Verkehrswende Ausdruck zu verleihen. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, gilt bei der Kundgebung Mundschutzpflicht und es wird auf die Einhaltung des Mindestabstands geachtet.

„Brüssel hat es vorgemacht und die verkehrsberuhigte Situation der Coronakrise genutzt, um eine schnelle Verkehrswende voranzutreiben. Das muss in der Klimanotstandsstadt Konstanz jetzt auch noch vor der Sommerpause passieren. Deshalb werden wir am Freitag demonstrieren”, erklärt eine FfF-Vertreterin.

Anfang Mai hatte die belgische Hauptstadt eingeführt, dass Fahrräder und Fußgänger*innen immer Vorfahrt haben und die gesamte Fahrbahn nutzen können. Außerdem wurde für Autos und Busse die maximale Geschwindigkeit auf 20 km/h gesenkt. Inwieweit eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung, falls sie denn rechtlich überhaupt möglich ist, Auswirkungen auf z.B. den Konstanzer Busfahrplan hätte, bliebe natürlich abzuwarten, zumal Busse am Sternenplatz oder in der Bodanstraße gerade am Wochenende ohnehin genug Probleme haben, sich durch den Autoverkehr zu kämpfen.

Fridays for Future Konstanz jedenfalls verweist darauf, dass autofreie Innenstädte lebenswerter, gesünder, sicherer und belebter seien, so dass auch von sinkenden Umsätzen nicht die Rede sein könne. „Im Zuge dessen steigt häufig sogar der Umsatz des Einzelhandels. Ein Beschluss wie in Brüssel wäre gerade schnell und kostengünstig umzusetzen und deshalb eine in der aktuellen Situation sehr geeignete klimapolitische Maßnahme.“ Deshalb schaut FfF Konstanz sehr gespannt auf die beiden letzten Gemeinderatssitzungen vor der Sommerpause und will auch weiterhin für eine lebenswerte Zukunft demonstrieren.

MM/red (Symbolbild: seemoz)

Was: FfF-Fahrraddemo für eine Verkehrswende. Wann: Freitag, 12. Juni 2020, 17.00 Uhr. Wo: Herosé-Park.