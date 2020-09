Verkehrswende – Jetzt

Wahlzeiten sind genau der richtige Zeitpunkt, Finger in gesalzene Wunden zu drücken, so dass es die Verantwortlichen auch richtig spüren und die Kandidaten aufwachen. Deshalb veranstaltet das Verkehrswende-Bündnis Konstanz am morgigen Samstag, 19. September, eine grenzüberschreitende Fahrraddemo mit anschließender Befragung der Kandidaten zu ihren verkehrspolitischen Vorstellungen für Konstanz. Eine gute Gelegenheit auch für die Politik, Besserung zu geloben.

Die Fahrraddemos am Wochenende sind mittlerweile schon Tradition, aber einer Demo eine Woche vor der OB-Wahl kommt natürlich eines besondere Bedeutung zu, dessen sind sich die VeranstalterInnen offenkundig bewusst, so dass sie diesen Termin mit Bedacht gewählt haben. Nachfolgend die Einladung eines breiten Bündnisses; mitradeln und mit den Kandidaten diskutieren können natürlich alle InteressentInnen.

Demo am 19. September

Diese Demo steht im Zeichen des Themas, wird eine Verkehrswende in Konstanz wirklich ernsthaft angestrebt? Wie werden die Ziele definiert, der Prozess gemonitort, die Ergebnisse evaluiert, beurteilt?

Immer mehr Menschen merken: Nicht nur unsere Stadt erstickt an Autos, sondern auch das Klima kann nur bei wesentlich weniger motorisiertem Individualverkehr gerettet werden. Jahrzehntelang wurde über mehr Klima- und Umweltschutz geredet, und parallel dazu ist die Zahl der Autos immer weiter angestiegen.

Das Verkehrswende-Bündnis Konstanz will diesen Widerspruch zwischen Richtig-Reden und Falsch-Handeln durchbrechen. Wir wollen den spürbaren und sichtbaren Einstieg in eine positive Verkehrswende und fordern daher konkret: 20% weniger Autos und Autoverkehr in Konstanz bis 2025! Und damit endlich genug Platz für eine lebenswerte(re) Stadt für Menschen – zu Fuß und auf dem Rad – und für Busse.

Die kommende OB-Wahl ist die große Gelegenheit für eine entsprechende Weichenstellung. Dafür brauchen wir einen Oberbürgermeister, der willens ist, endlich die Gewohnheiten und Widerstände zu durchbrechen, die einer wirklichen Verkehrswende entgegenstehen. Dazu haben wir die Kandidaten eingeladen, am Samstag, 19. September 2020, von ca. 12.15 bis 13.00 Uhr, in Kurzstellungnahmen ihre Einstellung und Maßnahmen zum sichtbaren Einstieg in die Verkehrswende in Konstanz darzustellen.

Zuvor wollen wir – im Zusammenspiel mit den von zahlreichen Organisationen wie ADFC, VCD, CICLO, BUND uvm. unterstützten Verkehrswende-Aktionen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche an diesem Wochenende in Deutschland und Europa – ein Zeichen für die Dringlichkeit einer allgemeinen Verkehrswende setzen – weg von der Autodominanz und hin zu einem klima- und menschengerechten Verkehr!

Daher veranstaltet das Verkehrswende-Bündnis Konstanz zusammen mit CICLO Konstanz Kreuzlingen eine Rad-Demo mit Treffpunkt um 11:00 Uhr am Bärenplatz in Kreuzlingen und um 11:15 Uhr am Konzil in Konstanz, um per Fahrrad als sichtbarem Zeichen für eine echte Verkehrswende zu demonstrieren und anschließend die OB-Kandidaten zu befragen.

MM/red (Foto: Fahrraddemo von FfF (c) Fridays for Future)