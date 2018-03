Verkehrsclub fordert: Endlich Stundentakt für den Schnellbus Konstanz-Ravensburg

Ein attraktives Schnellbus-Angebot im Stundentakt an sieben Tagen in der Woche zwischen den Oberzentren Konstanz und Ravensburg fordern die VCD-Sprecher am Bodensee. In einem Offenen Brief betonen die Fachleute, dass davon die ganze Region profitieren würde – weniger Verkehr in den Zentren, bessere Anbindung kleinerer Ortschaften, preisgünstige Verbindung für Gäste und Einheimische. Der aktuelle Brief im Wortlaut:

Sehr geehrte Damen und Herren im Landesverkehrsministerium, in den Kreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, sowie in den Verkehrsverbünden bodo und VHB,

sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete aus der Bodensee-Region,

der Städteschnellbus 7373, der die Oberzentren Konstanz und Ravensburg verbindet, stellt ein schnelles und preiswertes ÖPNV-Angebot auf der hoch belasteten B33 dar. Bislang werden auf dieser wichtigen Linie jedoch nur fünf Fahrten pro Werktag angeboten, samstags nur drei und am Sonntag verkehrt der Schnellbus gar nicht. Schon seit 2011 wird im Nahverkehrsplan des Bodenseekreises gefordert, den Schnellbus mindestens im Stundentakt anzubieten.

Diese Forderung wird vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) mit seinen Kreisverbänden Konstanz, Ravensburg und Bodenseekreis sowie der Initiative Bodensee-S-Bahn nachdrücklich unterstützt. Die anderen ÖPNV-Verbindungen auf dieser Strecke sind unattraktiv und teuer, wie der Vergleich auf S. 3 verdeutlicht.

Der VCD appelliert an das Land und die betroffenen Kreise und Kommunen, jetzt gemeinsam an einem Strang zu ziehen und ein attraktives Schnellbus-Angebot im Stundentakt an sieben Tagen in der Woche zu realisieren. Die erfolgreiche neue Regiobus-Linie zwischen Überlingen und Sigmaringen zeigt, dass gute Angebote auch angenommen werden. Das Land sollte hier seine Regiobus-Förderkriterien großzügig auslegen, um auch die Schnellbus-Verbindung Ravensburg-Konstanz zu verwirklichen. Es ist zwar auch eine Bahnverbindung vorhanden, doch diese ist aufgrund der besonderen topografischen Situation mit dem Bodensee als Hindernis langsamer, sehr umwegig und daher zu teuer (siehe unten).

Die Schnellbuslinie bietet nicht nur eine schnelle, umsteigefreie und relativ preisgünstige Verbindung zwischen den Oberzentren Konstanz mit ca. 83.000 Einwohnern und Ravensburg-Weingarten mit ca. 75.000 Einwohnern. Sie sorgt gleichzeitig auch für die Anbindung der Ortschaften Meersburg, Stetten, Ittendorf, Markdorf, Leimbach, Hepbach, Neuhaus, Hefigkofen, Dürnast und Bavendorf an die beiden Oberzentren. Die Orte auf der Strecke profitieren gleich doppelt, da der verbesserte Busverkehr auch einen Beitrag zur Entlastung der hochbelasteten B33-Ortsdurchfahrten bewirken kann. Ravensburg und Konstanz können sich ebenfalls über weniger Kfz-Verkehr und verminderte Parkplatzprobleme ihrer Kunden und Gäste freuen. Es sollte versucht werden, die Verknüpfung der Schnellbuslinie mit dem Bahnverkehr in Konstanz, Markdorf und Ravensburg zu optimieren, um die Wirksamkeit im ÖV-Gesamtnetz zu erhöhen.

Generell muss die Zusammenarbeit in der Region intensiviert werden mit dem Ziel, einen einheitlichen Tarif-Verbundraum zu schaffen – zunächst auf deutscher Seite und im zweiten Schritt rund um den Bodensee. Für alle Einwohner und Gäste der Bodenseeregion schafft dies eine große Erleichterung beim „Umsteigen“ auf den umweltschonenden öffentlichen Verkehr. Das bestehende grenzüberschreitende Euregio-Ticket ist hierzu ein guter Ansatz, doch insbesondere bei kürzeren Fahrstrecken sind die Preise für dieses Ticket zu hoch.

Wir hoffen, dass Ihr gemeinsames Engagement für mehr nachhaltige Mobilität im Bodenseeraum schon bald zum erhofften Erfolg führt und verbleiben mit freundlichen Grüßen,

Ulrich Bauer (VCD-Kreisverband Ravensburg); Bernhard Wittlinger(VCD Kreisverband Konstanz); Frieder Staerke (VCD-Kreisgruppe Bodensee); Wolfgang Schreier (Initiative Bodensee-S-Bahn) – (Foto: NVBO Konstanz)