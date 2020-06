Unterschriftensammlung für Harrison Chukwu

Der UnterstützerInnenkreis von Harrison Chukwu hat eine Unterschriftensammlung gestartet, mit der Druck auf die Zuständigen beim Land und bei der Stadt gemacht werden soll. Dem Konstanzer mit nigerianischen Wurzeln droht nach der Ablehnung eines Härtefallantrags durch das Innenministerium jetzt die Abschiebung. Der Text des an die Regierungs- und Stadtspitze gerichteten Appells im Wortlaut. Außerdem die Unterschriftenliste zum Herunterladen und Ausdrucken.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann,

Sehr geehrter Herr Innenminister Strobl,

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Burchardt,

bitte sorgen sie dafür, dass Harrison Chukwu, unser Kollege, unser guter Freund und geschätzter Mitbürger in unserer Stadt verbleiben kann. Harrison Chukwu lebt seit 10 Jahren mit uns in Konstanz, hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag und engagiert sich ehrenamtlich. Diese sehr gute Integration wird ausführlich in seinem Härtefallantrag belegt, der im August letzten Jahres beim Innenministerium gestellt wurde. Wo Integration funktioniert hat, sollten diese Erfolge nicht von unseren Behörden und Politkern durch Abschiebung zerstört werden.

Insbesondere wenden wir uns an Herrn Innenminister Strobl: Bitte erkennen Sie den Härtefallantrag von Harrison Chukwu an und geben Sie ihm und uns eine gemeinsame Perspektive in Konstanz!

Die Unterschriftenliste kann hier zum Ausdrucken heruntergeladen werden.

Wichtig: Die Unterschriftenliste mit den Originalunterschriften bitte schnellst möglich senden an: Café Mondial Konstanz e.V., Doris Künzel, Zum Hussenstein 12, 78462 Konstanz

MM/jüg (Foto: Café Mondial)