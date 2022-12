Wie gefällt Ihnen das Miet-Lastenrad?

Jetzt bietet sich die Gelegenheit, das Mietsystem konrad Lastenrad zu beurteilen und so gemeinsam mit den Stadtwerken Konstanz und der Betreiberin sharee.Bike das Angebot zu optimieren. Die Befragungsergebnisse helfen, verschiedene Maßnahmen abzuleiten und umzusetzen. Vor allem soll auch der Klimabeitrag des konrad Lastenradsystems beurteilt werden.

Im nächsten Jahr muss der Weiterbetrieb des Konstanzer Mietradsystems von den Stadtwerken neu ausgeschrieben werden. Darum soll jetzt in einer Umfrage unter den Konstanzer*innen ermittelt werden, wie sie das bisherige System beurteilen, wo sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen und was sie in Zukunft von ihren Lastenrädern erwarten. Hierfür bieten die Umfrageergebnisse wichtige Hinweise. Die Kundenbefragung wird von einem Marktforschungsinstitut durchgeführt, das eine völlig anonyme Erhebung auf Basis des Europäischen Datenschutzgesetzes sicherstellt.

Mitmachen lohnt sich, denn jede*r Teilnehmer*in kann beim Gewinnspiel mit etwas Glück eines von drei Drachenhäuten oder eines von 40 Gutscheinpaketen (10 Gutscheincodes im Wert von 10 x 1€ für „konrad“) gewinnen.

Die Umfrage läuft noch bis zum 23.12.2022.

Hier geht es zur Umfrage: www.innofact-umfrage.de/konrad

Text: MM/red, Bild: O. Pugliese