Umfrage: An welchen Stellen braucht Konstanz ein S-Pedelec-Netz?

Einige Menschen in Konstanz und Umgebung nutzen ein S-Pedelec zur Fortbewegung. S-Pedelecs zählen zu den nachhaltigen, stadtverträglichen Verkehrsmitteln: sie haben im Vergleich zu Pkw einen deutlich geringeren Energie- und Platzverbrauch, machen keinen Lärm und produzieren keine Abgase. Hier eine Umfrage des Radverkehrsbeauftragten Gregor Gaffga mit der Bitte um rege Beteiligung.

Die Besonderheit: Diese eBike-Variante zählt nicht zu den Fahrrädern, weil diese Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h unterstützen. Das S im Namen steht für „Speed“. Deshalb sind hier auch Nummernschilder vorgeschrieben und die Nutzung von Straßen anstelle von Radwegen.

Für FahrerInnen von S-Pedelecs ist es häufig ein Problem, dass sie wie Kfz auf Straßen fahren müssen. PendlerInnen aus Richtung Radolfzell müssten beispielsweise auf der B33 fahren. Das fühlt sich mit einem Gefährt, das nach Fahrrad aussieht, doch ziemlich unsicher an.

Mit der Aktualisierung des Handlungsprogramms Radverkehr möchte die Stadtverwaltung deshalb auch ein S-Pedelec-Netz erarbeiten lassen und einzelne Radwege im Stadtgebiet ggf. für S-Pedelecs freigeben. Diese Planung wird durch ein Ingenieurbüro bearbeitet.

Um dem Büro Hinweise auf die Knackpunkte im städtischen Verkehrsnetz geben zu können, sammelt die Stadtverwaltung Feedback von S-Pedelec-NutzerInnen: An welchen Stellen gestaltet sich die Fahrt schwierig? Wo wünschen sie sich eine Freigabe von Radwegen oder eine Beruhigung des Kfz-Verkehrs auf der Fahrbahn? Die Rückmeldungen können bis einschließlich 30.09.2022 an den städtischen Radverkehrsbeauftragten, Gregor Gaffga, gesendet werden: Radverkehr@konstanz.de

Text: MM, Bild: New e-bike, made by Dutch industrial cooperation (Philips patents, Simplex bike-industry). Made at the Simplex Factory, Overtoom, Amsterdam. 3 June 1932. Source GaHetNa (Nationaal Archief NL) Spaarnestad, SFA002028296. Author Unknown photographer. This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired and its author is anonymous.