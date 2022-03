Ukraine: Zweite Demo gegen Putins Vernichtungskrieges

Gemeinsam wollen eine Vielzahl von verschiedenen Verbänden in Konstanz ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden. Deshalb wird am Samstag, den 5. März, um 16 Uhr eine überparteiliche Kundgebung im Konstanzer Stadtgarten stattfinden, an der auch der Konstanzer Experte für Krisenmanagement, Professor Steffen Eckhard, sowie Menschen mit ukrainischen Wurzeln als Gastredner teilnehmen werden.

Bei der Kundgebung werden auch verschiedene Konstanzer Hilfsorganisationen mit Infoständen zu Spendenaktionen in die Ukraine anwesend sein. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, sich der Kundgebung mit Abstand und Maske anzuschließen. Zusammen soll für Solidarität mit der Ukraine und ein Ende der Kriegshandlungen geworben werden.

UnterstützerInnen:

Gez. die Jusos Konstanz

Gez. die Junge Union Konstanz

Gez. die Grüne Jugend Konstanz

Gez. die Jungen Liberalen Konstanz

Gez. Amnesty International Gruppe Konstanz

Gez. die Jungen Europäischen Föderalisten Konstanz

Gez. Stadt Konstanz

Gez. StuVe Universität Konstanz

Gez. Café Mondial

Gez. Theater Konstanz

Gez. Seebrücke Konstanz

Gez. SaveMe Konstanz

Gez. Arbeiterkind.de

Gez. Uniqueer Konstanz

Gez. Caritas Konstanz

Gez. GEW Konstanz

Gez. Kulturladen Konstanz

Gez. Der Kinderschutzbund Konstanz

Gez. SPD Konstanz

Gez. CDU Konstanz

Gez. Bündnis90/Die Grünen Konstanz

Gez. FDP Konstanz

Gez. Die Linke Konstanz

Gez. Freie Wähler Konstanz

Gez. Juso Hochschulgruppe Konstanz

Gez. RCDS Konstanz

Gez. LGL Konstanz

Gez. GHG Konstanz

Gez. Volt Konstanz

Gez. Verdi

Text: Medienmitteilung

Bild: Nicholaus Gasch