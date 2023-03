Traumraum – Techno from Ukraine im Kula

Wir alle träumen vom Frieden – aber zu träumen ist in diesen Zeiten nicht genug. Traumraum und der Kulturladen präsentieren und zelebrieren deshalb heute Abend zusammen „Techno from Ukraine“.

Beide zusammen wollen geflüchteten Künstler*innen aus der Ukraine eine Stimme geben. Zu diesem Zweck hat der Kulturladen das Projekt „Zusammen“ ins Leben gerufen: Ein Team aus ukrainischen Flüchtlingen organisiert und betreut spezielle Veranstaltungen, die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert werden. Traumraum-Initiator Patrick Zigon ist bereits in Kyiv, Kharkiw, Kherson und vor der Annexion auf der Krim als DJ aufgetreten, er hat die ukrainische Gastfreundschaft erlebt und viele Freundschaften geschlossen. Es ist ihm ein persönliches Anliegen, nicht nur zu träumen und zu hoffen, sondern etwas zu tun.

Zu Gast ist der DJ & Produzent Skober aus Kyiv; einer der erfolgreichsten Techno-Exporte der Ukraine, mit Veröffentlichungen auf Top-Labels wie Adam Beyers Drumcode, Christian Smiths Tronic, oder Monika Kruses Terminal M, wo er quasi zur Familie gehört. Denn es war Monika Kruse, die Skobers Familie in ihrem Haus in Berlin einquartierte, als sie aus Kyiv flüchten musste. Chapeau Frau Kruse, so kennt man die „Grand Dame“ des deutschen Techno. Musikalische Unterstützung bekommt Skober von Patrick Zigon mit seinem neuen Pseudonym „der Schmutz“ und von der Konstanzer „First Techno-Lady“ Larnie; begleitet von den visuellen Traumsequenzen der umtriebigen Mahagoni-Crew und den Naslighting Laser-Strobo-Licht-Festspielen.

Zusammen tanzen für die Ukraine! 2 Euro pro Ticket fließen an „Musicians Defend Ukraine“. Für ukrainische Staatsbürger mit Reisepass ist der Eintritt gratis – es steht allen frei, etwas zu spenden oder eine Eintrittskarte zu kaufen, um das Projekt zu unterstützen.

Was: Traumraum – Techno from Ukraine w/ Skober (Terminal M, Kyiv).

Wo: Kulturladen, Joseph-Belli-Weg 5, 78467 Konstanz, Germany.

Wann: Freitag, 10.03.2023, 22:00 – 04:00 Uhr.

Wer: Skober (Terminal M, Kyiv), der Schmutz aka Patrick Zigon (Traumraum), Larnie (Kantine), Visuals by Mahagoni, Naslighting.

Wie: Tickets gibt es hier und hier.

Text: MM, Bilder: Veranstalter