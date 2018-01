Trauer um Sonja Hotz

Im Alter von nur 62 Jahren ist die ehemalige SPD-Stadträtin Sonja Hotz an den Folgen einer langen, schweren Krankheit gestorben. 22 Jahre lang war sie Mitglied des Konstanzer Gemeinderats und hat dieses Mandat mit außergewöhnlichem Einsatz und echter Hingabe ausgeübt. Stadträtin zu sein, bot für sie die Chance, sich für eine gerechte Gesellschaft einzusetzen. Die Möglichkeiten, die ihr das Mandat dafür gab, nutzte sie unermüdlich.

Zwei Nachrufe – von SPD und DGB-Frauen.

1994 wurde Sonja Hotz erstmals in den Gemeinderat gewählt und bei den folgenden Wahlen, zuletzt 2014, überzeugend in ihrem Amt bestätigt. Besonders am Herzen lagen ihr Kinder und Jugendliche. Dieser Einsatz entsprang ihren persönlichen Erfahrungen als alleinerziehende Mutter und ihrem Beruf als Erzieherin, der auch ihre Berufung war. Sie war ihrer Zeit voraus. Lange bevor die große Politik das Thema Kinderbetreuung für sich reklamierte, betonte sie immer wieder: Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen. Kinderbetreuung dürfe daher keinesfalls Aufbewahrung sein, sondern benötige hohe pädagogische Qualität mit ausreichend gut ausgebildeten Frauen und Männern. Und: Kindertagesstätten dürfen nichts kosten, sondern müssen gebührenfrei sein. Dafür kämpfte sie auch, obwohl Streit ihrem auf Ausgleich bedachtem Wesen eigentlich fremd war.

Ein zweites Thema zieht sich ebenfalls wie ein roter Faden durch ihr politisches Engagement: Wenn es um die Hilfe für Benachteiligte ging, durfte es keine Kompromisse geben. Dass der Konstanzer Sozialpass Bedürftigen Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht, hat auch mit ihrer Hartnäckigkeit zu tun. Schulsozialarbeit, sozialer Wohnungsbau waren weitere Themen, denen sie sich kontinuierlich widmete. In allen sozialpolitischen Fragen in unserer Stadt ging es ihr um die Menschen, nicht um politische Unterschiede.

Sonja Hotz war eine engagierte Sozialdemokratin, sie arbeitete lange in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen mit und übernahm Aufgaben im Vorstand des SPD-Ortsvereins. Ihre Mitgliedschaft in sozial orientierten Verbänden wie der Arbeiterwohlfahrt oder dem Deutschen Mieterbund Bodensee, wo sie viele Jahre dem Vorstand angehörte, bestand nicht auf dem Papier, sondern war stets mit aufrichtigem Einsatz verbunden.

Sonja Hotz war überzeugt, dass mit dem Natur- und Umweltschutz auch eine zutiefst soziale Frage verbunden ist, auf die sowohl lokale als auch globale Antworten nötig sind. Ihr Weg führte sie daher in den Konstanzer BUND, sie setzte sich weltweit für Menschenrechte ein. Als die Stadt Konstanz eine Partnerschaft mit der chinesischen Stadt Suzhou anbahnte, machte sie auf die schwierige Situation in Tibet aufmerksam. Für sie als Sozialdemokratin war es wichtig, das Andenken an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu wahren. Daher arbeitete sie im Georg-Elser-Arbeitskreis mit.

Sonja Hotz war in ihrem unermüdlichen Einsatz ein Vorbild, auch weil sie ihre Person dabei nie in den Mittelpunkt stellte. Bewunderung verdient nicht zuletzt ihr Umgang mit ihrer Krankheit: Sie kämpfte mit außergewöhnlich großer Tapferkeit bis zuletzt gegen sie an.

Wir trauern daher um eine Frau, die sich nicht nur um ihre Heimatstadt, sondern vor allem um ihre Mitmenschen verdient gemacht hat.

Winfried Kropp für die SPD

Ich erlebte Sonja nicht nur als liebenswerten Menschen, sondern auch als eine aktive Gewerkschaftskollegin, zunächst noch in der ÖTV (später ver.di), zusätzlich dazu bei den DGB-Frauen einschließlich der Kulturgruppe in Konstanz. Sie war stets dabei, wenn es galt, sich für mehr Gerechtigkeit und vor allem für mehr Frauenrechte einzusetzen.

Neben ihrem Beruf als Erzieherin engagierte sie sich in vielfältiger Art in Versammlungen – von außen oft nicht sichtbar – oder bei Demos und weiteren Aktionen. Nicht zuletzt half sie mit, den Internationalen Frauentag in Konstanz wieder zu beleben, was 1980 ein schwieriges Unterfangen war.

Unbestritten hat Sonja auf ihre Weise die Arbeit der Konstanzer DGB-Frauen intensiv gefördert – SIE BLEIBT UNVERGESSEN!

Vera Hemm, langjährige LLK-Stadträtin, Betriebsrätin und Gewerkschafterin, für die DGB-Frauen